Оккупанты 'уснули' навсегда: Федоров раскрыл детали мощной 'бавовны' на Запорожье

В результате вчерашней "бавовны" в оккупированной Михайловке на Запорожье, по предварительным данным, "навсегда уснули" оккупанты, которые заняли спортзал одной из школ. Также взрывы прозвучали в захваченном Мелитополе в районе базы врага.

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Об этом 30 мая сообщил мэр оккупированного Мелитополя Иван Федоров в эфире национального телемарафона. Он отметил, что сезон "бавовны" на временно оккупированных территориях Запорожской области – "в самом разгаре".

По словам городского головы, враг сделал Мелитополь своим административным и логистическим центром.

"В последние недели мы видим, что насыщение российскими военными растет. Это видят наши жители, которые остались во временной оккупации, – по количеству авто, по количеству рашистских военных и переодетых военных", – сказал он.

В частности, оккупанты продолжают стягивать в Мелитополь военную силу, заселяют новые общежития, пытаясь прикрыться местными жителями. Недавно они захватили общежитие местного вуза, выселили всех студентов и разместили военных РФ.

В понедельник, 29 мая, в Михайловке, в 30 км от Мелитополя, прозвучали 4 громких взрыва там, где фиксировалось скопление техники и живой силы врага.

"Десятки российских военных больше не будут воевать против нашего государства, а в лучшем случае не совсем здоровые вернутся домой", – сообщил Иван Федоров.

Вечером "бавовна" произошла в районе вражеской базы около 19-го лицея и окружной дороги в Мелитополе, где враг захватил очередные помещения для размещения личного состава.

"Сначала пропагандисты включили режим "принятия", также сообщив о взрыве. Впоследствии поняв, что их "силы" изрядно пострадали, переключились на "отказ" со словами "взрыва не было", – отметил мэр.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 29 мая СМИ сообщили о "бавовне" в Михайловке. В районе поселка было три прилета, которые пришлись на военные объекты оккупантов.

– По словам Федорова, враг суетится перед контрнаступлением ВСУ. Захватчики роют траншеи и прячут технику под Мелитополем.