Роют траншеи и прячут технику: оккупанты под Мелитополем 'суетятся' перед контрнаступлением ВСУ. Карта

Российские военные во временно оккупированном Мелитопольском районе на Запорожье продолжают готовиться к вероятному контрнаступлению ВСУ. Они роют все новые окопы и прячут свою технику.

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На это указал мэр украинского города Иван Федоров. Он также показал карту с обозначением линии вдоль населенных пунктов, где укрепляются захватчики (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

"Оккупанты Мелитопольщины продолжают привыкать к земле – роют себе ямы и готовят древесину", – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что в окрестностях Мелитополя, в том числе за лесопарком и туббольницей, военные ВС РФ выкопали траншеи. Они настолько велики, иронически подчеркнул Федоров, что там поместится и вражеская техника, и вражеские братские могилы.

Также оккупанты прячут живую силу и технику на территории Богатырского лесничества. Вместе с тем военные преступники активно уничтожают украинский лес, выпиливая деревья для обустройства своих блиндажей и окопов.

"В последние дни мелитопольцы наблюдают, как по объездной дороге в сторону Запорожской линии фронта движутся военные КаМАзы, загруженные стволами деревьев", – рассказал Федоров.

Люди заметили, что и в обратную сторону вражеские грузовики пустыми не едут, а везут полностью разбитую свою военную технику и "200-х" товарищей.

Как сообщал OBOZREVATEL, 25 мая в Мелитополе произошла "бавовна" возле аэродрома. Позже отмечалось, что в районе города ВСУ сбили один российский штурмовик Су-25, а второй такой же вражеский самолет разбился во время аварийного приземления.

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