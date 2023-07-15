Оккупанты устраивают выборочные допросы украинцев, которые едут в Крым: применяют полиграф – ЦНС

Украинцы, которые едут в Крым, часто подвергаются допросам на полиграфе со стороны оккупантов. Обычно особое внимание у них вызывают люди, имеющие украинское гражданство.

Видео дня

Об этом сообщает Центр национального сопротивления. Люди, которые становятся объектом подозрений со стороны захватчиков, выводят в отдельные помещения для допросов.

Полиграф для выборочных допросов россияне применяют к украинцам, пересекающим административную границу между временно оккупированным Крымом и Херсонской областью. В частности, чаще всего допрашивают тех людей, которые не получили "российский паспорт".

Также Центр национального сопротивления сообщал, что российские силовики тайно устанавливают шпионское программное обеспечение на смартфонах украинских граждан, пересекающих границу с Российской Федерацией.

Это программное обеспечение позволяет удаленно управлять устройством и получать доступ к его геолокации и файлам. Случаи установки шпионского программного обеспечения были зафиксированы, включая случаи, когда украинские граждане въезжали в Российскую Федерацию из стран Европейского Союза.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный уверен, что украинская армия освободит захваченный Россией Крым. При наличии у сил обороны необходимых для этого средств процесс деоккупации полуострова будет неизбежен.

Как сообщал OBOZREVATEL, военный эксперт, полковник запаса Петр Черник выразил мнение, что освобождение временно оккупированного Крыма не будет происходить штурмом и путем лобовых атак. ВСУ могут выполнить эту задачу посредством применения тактики истощения противника.