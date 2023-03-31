Оккупанты устроили авианалет на Орехов и обстреляли Запорожье: есть раненые. Фото и видео

В пятницу, 31 марта, российские оккупационные войска обстреляли Запорожье и совершили авианалет на область. В частности, по городу Орехов из самолетов были выпущены две ракеты.

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В результате обстрела двое гражданских людей получили ранения, один из них находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщил в Telegram руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак (чтобы посмотреть видео, докролльте до конца новости).

Также, по его словам, зафиксирован прилет в Коммунарском районе Запорожья, в результате чего пострадали также два человека.

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