Оккупанты устроили бунт из-за больших потерь под Угледаром: ВСУ точными ударами срывают их планы на наступление – Генштаб

В Украине начались 365-е сутки российского широкомасштабного вторжения, на которые вражеские войска сосредотачиваются на ведении наступлений на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях. За прошедшие сутки наши защитники отбили на этих участках фронта около 90 атак оккупантов.

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Из-за провалов и значительных потерь под Угледаром на Донетчине российские захватчики-морпехи отказываются от участия в штурмах. О последних событиях с поля боя рассказал Генеральный штаб ВСУ в утренней сводке на 23 февраля.

Накануне ВС РФ нанесли 10 ракетных и 19 авиационных ударов, совершили 37 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Вновь пострадали мирные города и села, гражданские украинцы. Угроза нанесения Россией ракетных ударов остается высокой по всей территории Украины.

По данным Генштаба, ныне на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях оперативная обстановка остается без существенных изменений. Признаков формирования вражеских наступательных группировок не выявлено. Вместе с тем агрессор обстрелял из минометов и артиллерии Михальчину Слободу на Черниговщине, Сопич, Коренек, Горки, Бояро-Лежачи, Рыжевку, Басовку Сумской области, а также 18 районов населенных пунктов на Харьковщине, в частности Тимофеевку, Стрелечья, Бударки, Амбарное и Бологовку.

На Купянском и Лиманском направлениях российская армия провела безуспешные наступательные действия вблизи Стельмаховки, Кременной, Белогоровки и Федоровки. В то же время враг совершил артобстрелы по районам н. п. Каменка, Двуречная, Гряниковка, Котляровка и Берестовое Харьковской области; Невское, Краснопоповка, Кременная, Кузьмино, Диброва, Белогоровка на Луганщине и Ивановка, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении оккупанты продолжают атаковать позиции наших войск возле н. п. Орехово-Василевка, Дубово-Василевка, Берховка, Ягодное, Малоильиновка, Бахмут. Активно ведут воздушную разведку для коррекции огня артиллерии. Обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов, в частности Спорное, Веселое, Белогоровка, Дубово-Василевка, Берховка, Ягодное, Бахмут и Озаряновка на Донетчине.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях войска РФ вели наступление вблизи Новобахмутовки, Авдеевки, Водяного, Невельского, Марьинки, Победы, Угледара и Пречистовки. Всего за минувшие сутки оккупанты совершили 43 безуспешных атаки возле этих населенных пунктов. Зафиксированы артиллерийские обстрелы 22 районов, в частности Новобахмутовки, Веселого, Авдеевки, Первомайского, Водяного, Невельского, Красногоровки, Георгиевки, Марьинки, Парасковеевки, Новомихайловки, Угледара, Пречистовки и Великой Новоселки в Донецкой области.

На Запорожском направлении огневому поражению от ВС РФ подверглись районы н. п. Времовка, Новоселка, Зеленое Поле и Новополье Донецкой области; Малиновка, Гуляйполе, Зализничное, Новоданиловка и Каменское – на Запорожье; Высшетарасовка и Марганец на Днепропетровщине.

На Херсонском направлении от артиллерийского огня российских оккупационных войск пострадали Херсон, а также Тягинка, Новотягинка, Антоновка, Зеленовка и Чернобаевка.

Захватчики продолжают насаждать паспортизацию гражданам Украины. Так, жителям Новой Каховки с 19 февраля поступают сообщения агитационного характера о работе в городе миграционной службы.

В связи с провалом наступления и значительными потерями в живой силе под Угледаром личный состав добровольческого "казачьего отряда", приданного 155-й бригаде морской пехоты тихоокеанского флота, отказывается от дальнейшего участия в наступательных действиях.

Украинская авиация за прошедшие сутки нанесла 11 ударов по районам сосредоточения оккупантов, а также удар по зенитно-ракетному комплексу врага на огневой позиции. Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны поразили пункт управления, два района сосредоточения живой силы и склад боеприпасов армии РФ.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Британии дали положительный прогноз для Украины на поле боя. Там считают, что наступило время для контрнаступления, и ВСУ должны вскоре его начать.

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