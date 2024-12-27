Оккупанты устроили облавы в Мариуполе: ищут беглецов с полигона под Новоазовском. Видео

Российские оккупанты утром 27 декабря начали облавы во временно оккупированном Мариуполе, ищут дезертиров. Сообщается, что на днях с полигона возле Новоазовска сбежали с оружием два контрактника, бывших заключенных.

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Об этом сообщил руководитель "Центра изучения оккупации" Мариуполя, политик и активист Петр Андрющенко. Вчера облавы начались в селах Новоазовского района, а сегодня охватили Мариуполь и близлежащий район.

Отмечается, что после бегства в Новоазовске под мостом обнаружили тело ребенка с признаками насилия. Предполагается, что к этому могут быть причастны беглецы. Поэтому была усилена активность поисковых мероприятий.

Только вчера писал о количестве российского СЗЧ, а уже сегодня видим последствия ухода "элиты РФ" из армии. Здесь даже нечего добавить", – пишет Андрющенко.

Напомним, что российские оккупанты активизировали агрессивную мобилизацию молодежи в Мариупольском районе. В частности, оккупационные власти используют схемы принудительного "приглашения" в военные комиссариаты, где юношей заставляют подписывать контракты на военную службу.

Как сообщал OBOZ.UA, Россия продолжает вербовать на войну против Украины заключенных, отбывающих наказание в российских тюрьмах и колониях. Причем на фронт забирают не только граждан РФ, но выходцев из стран Центральной Азии и других иностранцев. Узников массово заставляют подписывать контракт и ехать на войну с Украиной.

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