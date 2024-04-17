Оккупанты утром атаковали Одесщину, под ударом была инфраструктура

Российские войска утром 17 апреля нанесли удары по Одесщине. Во время атаки враг применил баллистику.

Под российским ударом оказалась инфраструктура региона. Об этом сообщили в Силах обороны юга Украины.

"Враг продолжает коварную тактику точечных ракетных ударов, в том числе с использованием баллистики. Утром атакована Одесщина. Под ударом снова инфраструктура региона", – говорится в сообщении.

По состоянию на 11:00 информация о пострадавших в результате атаки не поступала, отметили военные.

"Будьте внимательны к сигналам воздушных тревог. Помните, что баллистическая угроза слишком скоростная. Оперативно переходите в укрытие", – призвали жителей региона в Силах обороны юга.

Напомним, утром 17 апреля российские оккупанты также нанесли удары по Чернигову. По состоянию на 11:00 известно о 20 пострадавших и 10 погибших. Сообщается, что атакованы были объекты социальной инфраструктуры, не связанные с критической инфраструктурой. Произошло прямое попадание, повреждение нескольких этажей пристройки к зданию социнфраструктуры видно визуально.

Попадание было практически в центре города, там находились многие люди.

Черниговский областной центр крови в связи с ситуацией в городе сообщил о необходимости в крови, особенно с негативным резусом.