Оккупанты утром обстреляли центр Купянска, есть разрушения. Фото

Российская террористическая армия продолжает обстреливать населенные пункты Харьковской области. Утром 20 апреля россияне ударили из реактивных систем залпового огня по центру Купянска.

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В результате очередного преступления армии РФ в городе зафиксированы разрушения. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обстрел Купянска произошел около 6:45 утра. В результате прилета снарядов из РСЗО поврежден частный дом, гаражи, также зафиксированы пожары. Вражеские обстрелы привели к уничтожению четырех автомобилей. Среди мирных жителей, к счастью, пострадавших нет.

Глава ОВА добавил, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Волчанские Хутора, Красная Заря, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты Харьковской области.

Напомним, российские оккупанты 25 апреля совершили очередной обстрел Купянска на Харьковщине, попав ракетами в местный музей. Под завалами здания оказались две женщины – к сожалению, обе погибли.

Ранее сообщалось, что на Купянско-Лиманском направлении украинского фронта продолжаются ожесточенные бои. Враг не прекращает наступательных действий, а Силы обороны наносят оккупантам сумасшедшие потери.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Череватый сообщил, что на Лиманско-Купянском направлении российские войска сосредоточили свои наиболее профессиональные подразделения. Враг в этом районе применяет и обычную артиллерию, и реактивные системы залпового огня;

– еще в феврале военные сообщали, что оккупанты регулярно пытаются вернуть контроль над городом Купянск на Харьковщине. Этот населенный пункт важен для россиян с точки зрения логистики.

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