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Оккупанты утром обстреляли центр Купянска, есть разрушения. Фото

Алексей Лютиков
War
2 минуты
927
Оккупанты утром обстреляли центр Купянска, есть разрушения. Фото

Российская террористическая армия продолжает обстреливать населенные пункты Харьковской области. Утром 20 апреля россияне ударили из реактивных систем залпового огня по центру Купянска.

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В результате очередного преступления армии РФ в городе зафиксированы разрушения. Об этом в Telegram сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Обстрел Купянска произошел около 6:45 утра. В результате прилета снарядов из РСЗО поврежден частный дом, гаражи, также зафиксированы пожары. Вражеские обстрелы привели к уничтожению четырех автомобилей. Среди мирных жителей, к счастью, пострадавших нет.

Глава ОВА добавил, что за прошедшие сутки российские оккупанты обстреливали населенные пункты Харьковского, Чугуевского и Купянского районов. Под вражеским огнем находились Купянск, Волчанск, Волчанские Хутора, Красная Заря, Двуречная, Лиман Первый и другие населенные пункты Харьковской области.

Оккупанты утром обстреляли центр Купянска, есть разрушения. Фото
Оккупанты утром обстреляли центр Купянска, есть разрушения. Фото
Оккупанты утром обстреляли центр Купянска, есть разрушения. Фото
Оккупанты утром обстреляли центр Купянска, есть разрушения. Фото
Оккупанты утром обстреляли центр Купянска, есть разрушения. Фото

Напомним, российские оккупанты 25 апреля совершили очередной обстрел Купянска на Харьковщине, попав ракетами в местный музей. Под завалами здания оказались две женщины – к сожалению, обе погибли.

Ранее сообщалось, что на Купянско-Лиманском направлении украинского фронта продолжаются ожесточенные бои. Враг не прекращает наступательных действий, а Силы обороны наносят оккупантам сумасшедшие потери.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Череватый сообщил, что на Лиманско-Купянском направлении российские войска сосредоточили свои наиболее профессиональные подразделения. Враг в этом районе применяет и обычную артиллерию, и реактивные системы залпового огня;

– еще в феврале военные сообщали, что оккупанты регулярно пытаются вернуть контроль над городом Купянск на Харьковщине. Этот населенный пункт важен для россиян с точки зрения логистики.

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