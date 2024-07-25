Оккупанты утром ударили по Харьковщине: есть погибший и раненый. Фото

Утром четверга, 25 июля, российские оккупационные войска обстреляли Купянский район. В результате чего один мирный житель погиб, еще один получил ранения.

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Об этом сообщили в Харьковской прокуратуре. По факту очередного преступления РФ начато досудебное расследование по фактам нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины).

В частности, 25 июля около 5:15 оккупанты обстреляли артиллерией с. Подолы Купянского района, в результате чего погиб 48-летний мужчина.

Приблизительно в 5:10 российские военные нанесли авиаудара по поселку Купянск-Узловой, ранив 52-летнего мужчину. Предварительно, удар был нанесен с помощью ФАБ-1500 с УМПК.

Кроме того, сегодня утром войска РФ также совершили авиаудар по поселку Приколотное Купянского района, применив, по предварительным данным, УМБД Д-30 СН (унифицированный межвидовой планирующий боеприпас, калибр 30 см).

В результате обстрелов во всех отмеченных населенных пунктах пострадала гражданская инфраструктура: жилые дома, хозяйственные помещения, магазины и автомобили.

"Прокуроры и следственные полиции принимают все возможные и надлежащие меры для документирования военных преступлений, совершенных российскими военнослужащими", – добавили в пресс-службе.

Напомним, в ночь на 25 июля страна-агрессор Россия терроризировала Украину дронами-камикадзе типа Shahed-131/136. Враг запустил 38 таких беспилотников, из них силы противовоздушной обороны уничтожили 25 целей.

Известно, что защитники неба сбили все дроны, которые враг запустил в сторону Киева без последствий для столицы. Из - за падения обломков в Киевской области есть повреждения на территории садового общества.

Также большинство из около 10 беспилотников уничтожено на Житомирщине. В результате падения обломков и ударной волной от попадания повреждены до 10 частных домов и инфраструктурный объект.

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