Оккупанты утром ударили по Краснополью на Сумщине: есть погибшие

Войска России утром 29 мая нанесли ракетный удар по поселку Краснополье Сумского района Сумской области. Вследствие обстрела предварительно известно о двух погибших, трое ранены.

Повреждена гражданская инфраструктура, в том числе дом культуры и административные здания. Об этом сообщили в Сумской областной военной администрации.

"Сегодня, 29 мая с территории РФ был совершен ракетный удар по Краснопольской громаде. В результате вражеской атаки, предварительно, погибли два человека, трое получили ранения", – говорится в сообщении.

В ОВА добавили, что на месте работают все необходимые службы, последствия атаки уточняются.

Ранее об обстреле сообщила "Суспільному" и.о. главы Краснопольской громады Ирина Юхта.

По словам чиновницы, удар был по центру поселка, между административным зданием и домом культуры.

Воздушная тревога в Сумской области была объявлена с 8:37 до 9:09, в Воздушных силах Вооруженных сил Украины сообщали об угрозе применения баллистического вооружения.

Утром 29 мая в небе над Сумщиной силы ПВО уничтожили российскую ракету, сообщили в Сумской ОВА.

Кроме того, оккупанты обстреляли Шалыгинскую и Конотопскую громады.

В первой был обстрел из стрелкового оружия. По Конотопской громаде осуществлен ракетный обстрел, прогремел взрыв, информировали в обладминистрации.

Как сообщал OBOZ.UA, 25 мая глава Сумской ОВА Владимир Артюх заявил, что у РФ нет ударных группировок для наступления на Сумщину. В то же время Силы обороны "готовы к любым вызовам", заверил он.

Офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров сказал, что фактически у противника есть все возможности для наступления на Сумщине, однако во многом это будет зависеть от того, как будут развиваться события на Харьковщине. Липцы враг рассматривает как путь в пригород Харькова, Волчанск – как возможность прорыва на Купянско-Лиманском направлении.

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