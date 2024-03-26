Оккупанты утром ударили по Никополю, повреждены дома: пострадала женщина. Фото

Утром 26 марта российские войска дважды ударили из артиллерии по городу Никополь на Днепропетровщине. В результате прилетов разрушения получили жилые дома, в нежилом помещении вспыхнул пожар.

Ранена 91-летняя женщина. Подробности сообщили в ГСЧС и Днепропетровской областной военной администрации.

"Утром враг в очередной раз атаковал город. Нанес удар по гражданской инфраструктуре. В результате атаки повреждены жилые дома и возник пожар в нежилом помещении на площади, которую спасатели ликвидировали. Из-за вражеских обстрелов пострадала женщина, 1933 года рождения. Спасатели доставили ее в больницу", – рассказали в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

По словам главы Днепропетровской ОВА Сергея Лысака, в общей сложности зафиксировано повреждение 9 частных домов. Также враг поразил газопровод и линию электропередачи.

Напомним, накануне, 25 марта, оккупанты нанесли авиаудар по Дергачам на Харьковщине. Пострадали четыре женщины – 56, 58, 66 и 68 лет. Повреждены более 20 частных домовладений.

А в Волчанске захватчики убили 65-летнего мужчину.

Ночью же Россия атаковала Харьков "Шахедами". Вражеский дрон попал в проезжую часть. Обошлось без пострадавших.

Всего в ночь на 26 марта Россия атаковала Украину 12 "Шахедами": все они, заявили в Воздушных силах ВСУ, были сбиты ПВО.