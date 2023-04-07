Оккупанты утром ударили по Очакову, повреждены дома и магазины: есть пострадавшие. Фото

Оккупационные российские войска утром 7 апреля обстреляли город Очаков в Николаевской области. Ранения в результате атаки РФ получили двое мирных жителей.

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Об этом сообщил начальник Главного управления Национальной полиции Украины в Николаевской области Сергей Шейхет на своем канале в Telegram. По его словам, оккупанты повредили жилые дома и магазины.

Атака войск РФ на Очаков произошла около 5 часов утра.

"Сегодня в 5 часов утра оккупанты снова обстреляли Очаков. Повреждены жилые дома, магазины и прочая инфраструктура города. В настоящее время известно о двух пострадавших, которым сейчас врачи оказывают помощь", – говорится в сообщении правоохранителя.

В ночь на 12 марта захватчики нанесли очередной удар по Очаковской громаде Николаевской области. Оккупанты повредили частные дома и многоэтажку. Очаков противник обстреливал из реактивных систем залпового огня со стороны Кинбурнской косы.

17 января Очаков снова попал под вражеский огонь. Оккупанты били по городу с РСЗО, есть повреждения и пострадавшие. А 9 января обстрел Очакова оккупантами был такой силы, что взрывная волна дошла до областного центра. По словам главы Николаевской ОВА Виталия Кима, причиной стало то, что враг дорогими ракетами ударил по законсервированному складу мин времен Второй мировой войны.

Как сообщал OBOZREVATEL, Служба безопасности Украины сорвала планы российских спецслужб по созданию условий оккупации прибрежных районов Николаевщины. В Очакове задержан агент российской разведки, который собирал разведданные для захвата этого украинского города.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины продолжают накрывать позиции врага на временно оккупированной Кинбурнской косе (Николаевская область). В ОК "Юг" отчитались об уничтожении еще трех единиц военной техники россиян.

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