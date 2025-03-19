Оккупанты ужесточили проверки на блокпостах на админгранице с Крымом: сообщают о массовых задержаниях женщин

Российские захватчики ужесточили проверки на блокпостах на административной границе с Крымом. Речь идет о массовых задержаниях женщин, ехавших из оккупированной Херсонской области на полуостров.

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Об этом сообщает движение "Желтая лента". Там добавили, что женщины обвиняются в шпионаже и связях с Вооруженными силами Украины.

"В марте этого года оккупанты усилили проверки на блокпостах под Армянском (на админгранице с Крымом). Активисты движения "Желтая Лента" сообщают о массовых задержаниях женщин, ехавших из оккупированной Херсонщины в Крым (по лекарствам или другим товарам, недоступным на ТОТ Херсонщины)", – говорится в сообщении.

Основанием задержания и тщательной проверки служит наличие на телефоне социальных сетей – Instagram, Facebook, Signal, которые находятся под блокировкой в соответствии с российским законодательством.

Активисты подчеркнули, что своими противоправными действиями оккупанты показывают свое циничное отношение к местным жителям.

"Призываем быть осмотрительными и осторожными, по возможности избегать этого маршрута в ближайшие недели", – говорится в сообщении.

Напомним, на ТОТ Херсонщины захватчики стремятся активизировать принудительный призыв для улучшения статистики. Оккупационная администрация недовольна низкими темпами мобилизации, а желающих идти на службу практически нет.

Как сообщал OBOZ.UA, агенты "Атеш" провели очередную диверсию во временно оккупированном Крыму. Они отследили поезд с топливом, который направлялся в Запорожскую область, и уничтожили релейный шкаф на железной дороге в Джанкойском районе.

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