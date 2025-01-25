Оккупанты в Евпатории обустроили на территории санатория огневые точки и стянули технику: в 'Атеше' раскрыли подробности. Фото

Российские оккупанты в Евпатории сделали местом дислокации один из санаториев. В частности, военные обустроили на территории огневые точки и стянули туда военную технику.

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Об этом сообщили агенты военного партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". Солдаты РФ продолжают прятаться среди мирных жителей и подвергать их опасности.

"Оккупанты прячутся в гражданском доме Евпатории. Агент "Атеш" проследил за российскими военнослужащими и обнаружил месторасположение их подразделения, которое оккупанты пытаются держать в тайне", – написано в сообщении.

Речь идет о санатории "Здравница" в Евпатории, на его территории украинские партизаны обнаружили военную технику, огневые точки, крупнокалиберные пулеметы, вооружение и боекомплекты. Российские военные тщательно охраняют объект, а вдоль береговой линии расположены дополнительные огневые точки и оборудование.

В "Атеше" отметили, что собранная информация уже передана в правильные руки.

"Оккупантам больше не удастся спокойно находиться в этом месте. Ждем хороших и горячих новостей", – говорится в сообщении.

Напомним, военные оккупационной армии РФ в Крыму размещают свою военную технику на грузовой железнодорожной станции Евпатория-Товарная. Станция предназначена для обслуживания грузовых подъездных путей городских предприятий.

Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты усиливают инженерные заграждения в Балаклавской бухте вблизи временно оккупированного Севастополя. Такие меры нужны для защиты от атак беспилотных катеров и диверсионных групп.

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