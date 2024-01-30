Оккупанты в Мариуполе восстановили 'комсомол' и похвастались 'успехами'. Фото и видео

Оккупанты в захваченном Мариуполе решили возродить "комсомол" – коммунистическое "молодежное движение", существовавшее во времена СССР. Новоиспеченные "комсомольцы" подняли красный флаг, а также перекрасили советский памятник.

Видео дня

О "современной" инициативе сообщили пропагандистские местные СМИ. Они обнародовали фото поднятия флага СССР и возложения цветов с лентой "Подвиг коммунаров бессмертен". "Мероприятие" прошло в воскресенье, 28 января.

"Ребята из Мариупольского комсомола проделали тяжелую работу по уборке территории и покраске памятника от надписей. Также подняли красное знамя 30 лет спустя", – выдали пропагандисты.

На циничный поступок захватчиков отреагировали в законной мэрии Мариуполя.

"Во временно оккупированном городе не могут предложить ни одного видения успешного будущего, поэтому предлагают давно забытое советское прошлое. Снова возвращают памятники Ленину, сформировали юнармию. А теперь и возродили комсомол", – говорится в сообщении горсовета.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко отметил, что РФ пытается оккупировать сознание украинских детей.

"Оккупанты пытаются украинским детям навязать советские традиции и идеи. Таким образом оккупируют не только территории, но и сознание людей, которых настраивают против Украины. Российская пропаганда отравляет детей, ломая их психологически", – цитирует его горсовет.

А советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко назвал "ворзрождение комсомола" в оккупированнм городе "дном дна" и заявил, что красного флага в Мариуполе нет гораздо больше, чем 30 лет.

"Дно дна. В Мариуполе восстановили "Комсомол". Реально и без преувеличения. Цензурные комментарии на этом закончились. ... Последний комсомольский флаг в Мариуполе исчез одновременно с переименованием Жданова в Мариуполь. То есть в 1989 году. Поэтому этих тряпок не было в городе не 30 лет, а гораздо больше", – говорится в сообщении в его Telegram-канале.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее мэрии рассказали, что оккупанты решили открыть в Мариуполе филиал Нахимовского военно-морского училища, где хотят устроить подготовку 560 военных. Завершить стройку планируют до конца 2024 года.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!