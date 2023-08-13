Оккупанты в Мелитополе устроили рейды полицаев в попытке найти украинских партизан – ЦНС
Российские захватчики пытаются найти украинских партизан на временно оккупированных территориях. Для этого россияне устраивают специальные рейды полицаев.
Участников подполья ищут даже в общественном транспорте. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
Местные "полицейские" проводят рейды в общественном транспорте с целью поиска местного подполья. Россияне назвали это проверкой общественного транспорта по безопасности. Однако в первую очередь во время остановок проверок автобусов проверяют не водителей и их документы, а пассажиров.
Так называемые "полицейские" требуют показать российские паспорта. Кроме того, оккупанты проверяют документы, телефоны и содержимое сумок и карманов.
Центр национального сопротивления напоминает, что необходимо соблюдать правила безопасности по передвижению на временно оккупированных территориях.
Напомним, российские захватчики планируют превратить оккупированный Мелитополь Запорожской области в учебный центр для будущих работников ФСБ и полицаев. Эту "кузницу кадров" враг уже вскоре откроет в помещении захваченных вузов – МГПУ имени Богдана Хмельницкого и ТГАТУ им. Дмитрия Моторного.
Как сообщал OBOZREVATEL, россияне завозят во временно оккупированный Мелитополь на Запорожье "гастролеров" со всей России: учителей, медиков, разнорабочих и т.д. Это делается с целью сменить этнический состав жителей города.
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