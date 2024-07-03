Оккупанты в Скадовске на Херсонщине начали забирать жилье у тех, кто не имеет российского паспорта

На временно оккупированных Россией территориях с первых дней вторжения проводится принудительная паспортизация украинцев. В Скадовске, Херсонской области, россияне усилили давление на население и начали процесс национализации имущества — теперь для сохранения собственного жилья необходимо получить российский паспорт.

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Оккупанты уже опубликовали список жилых помещений, которые поставлены на учет. Об этом сообщил городской голова Скадовска Александр Яковлев в комментарии СМИ.

По его словам, если владельцы не появятся в течение 30 дней, имущество будет национализировано. Порядок национализации захватчики уже утвердили.

"Причем написано, что владелец должен появиться в течение 30 дней, иметь при себе российский паспорт, документы правоустанавливающие для того, чтобы зарегистрировать это имущество. Поэтому понятно, что даже для украинцев, выехавших в начале вторжения или после не получавших паспорт российский, условия выполнить невозможно", – рассказал Александр Яковлев.

Право собственности можно получить только лично в соответствующем ведомстве оккупантов в Геническе и только при наличии российского паспорта. Следовательно, выехавшие с захваченной территории хотят сохранить свое жилье должны не только вернуться в оккупированную зону, но и успеть оформить российские документы в течение 30 дней.

"У меня там квартира. В ней живет с первой недели кто-то. Сейчас эта квартира появилась в списках на национализацию. Они заселили туда людей с первого дня. Ну, у кого-то с первого, у кого-то позже, но большинство людей потеряли контроль над своим имуществом. А теперь еще они по российским законам говорят, что они национализируют имущество", — поделился мэр Скадовска.

Ранее сообщалось, что на временно оккупированной территории Украины Россия продолжает насильственную паспортизацию местных жителей, заставляя их получать гражданство страны-агрессора. В ход идут разные методы, а в последнее время оккупанты начали действовать еще отвратительнее. Так, без паспорта страны-агрессора невозможно совершить никаких сделок с недвижимостью.

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