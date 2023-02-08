Оккупанты в течение дня обстреливали Харьковщину: в Дворичной есть погибшие, на Чугуевщине много раненых

Российские оккупанты в течение дня обстреливали жилые дома Харьковщины. В результате террористических действий российской армии два человека получили смертельные ранения.

Видео дня

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов в Telegram. По его словам, в регионе повреждены многоквартирные и частные дома.

Поселок городского типа Дворична весь день находился под артиллерийским обстрелом врага.

"Около 14:00 от ранений погибли два гражданских человека: 48-летний мужчина и женщина 45 лет", – сообщил Синегубов.

В Волчанске в результате обстрелов оккупантов осколочное ранение получил 10-летний мальчик. Ребенок был госпитализирован в состоянии средней тяжести. Также ранение получила 47-летняя женщина, она госпитализирована с минно-взрывной травмой.

Всего в результате обстрела Чугуевского района ранения получили 5 человек.

"В Волчанске повреждено по меньшей мере семь многоквартирных и два частных жилых дома. По данным ОВА, там работают спасатели", – сообщил Синегубов.

Как сообщал OBOZREVATEL, в течение суток оккупанты массировано обстреливали Волчанск, Купянск, Дворичную и другие населенные пункты Чугуевского, Купянского и Харьковского районов, расположенные близко к линии столкновения

Накануне российские оккупационные войска атаковали ракетами Харьковскую область. В Харькове раздалось шесть мощных взрывов. Обстрел традиционно производился из Белгородской области РФ ракетами С-300.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!