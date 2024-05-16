Оккупанты в течение дня обстреливали Херсонщину: поврежден магазин, есть жертва и раненые. Фото

В четверг, 16 мая, страна-агрессор авиацией атаковала Херсонщину. В результате очередного обстрела региона есть погибший и раненые.

Об этом сообщает Херсонская областная прокуратура. Отмечается, что стражи порядка фиксируют последствия атаки агрессора.

По данным следствия, 16 мая около 16:10 армия РФ обстреляла еще один населенный пункт Херсонщины. В результате взрывов погиб 45-летний мужчина. Еще один человек получил ранения, ему оказывают помощь медики.

"При процессуальном руководстве Бериславской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по уголовному производству по факту нарушения законов и обычаев войны, что связано с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", – говорится в сообщении правоохранителей.

Прокуроры принимают все возможные и надлежащие меры по документированию военных преступлений, совершенных представителями вооруженных сил РФ.

Как уточнил глава Херсонской ОВА Александр Прокудин, враг нанес авиаудара по селу Высокое на Бериславщине. Из-за "прилетов" повреждено здание магазина, два частных дома, а также уничтожен автомобиль. Пострадали четыре человека.

Еще один мужчина, 39 лет, получил тяжелые ранения – взрывную травму, ранение глаза и предплечья. У 71-летней женщины медики диагностировали контузию. Также в больницу доставили двоих мужчин, 1983 и 1961 годов рождения. Медики проводят обследование и оказывают помощь пострадавшим.

Напомним, российские оккупационные войска в четверг, 16 мая, ударили кассетными боеприпасами по селу под Волчанской общиной. В результате атаки ранения получили гражданские граждане, среди которых глава МВА.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине враг продолжает атаковать Силы обороны вдоль почти всей линии фронта. На Харьковском направлении интенсивность боевых действий выросла, а основные усилия оккупанты сосредоточивают на Покровском и Купянском направлениях.

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