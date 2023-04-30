Оккупанты жестоко наказывают солдат-отказников, за неповиновение можно оказаться в яме – британская разведка

Российское военное командование стало принимать более жесткие меры против солдат, которые отказываются выполнять приказы, нарушили дисциплину или другим способом провинились. Некоторых оккупантов сажали в зинданы – это импровизированные тюремные камеры, которые выглядят как отверстия в земле, закрытые металлической решеткой.

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Об этом заявила британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 30 апреля на Twitter-странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"В последние месяцы российские командиры, вероятно, начали наказывать за нарушение дисциплины, заключая провинившихся солдат в зинданах", – отметили разведчики.

Они обратили внимание на информацию от российской стороны. Многие сообщения говорят об аналогичных случаях – что солдат помещали в темницы-зинданы за разные проступки, включая пьянство и попытки расторгнуть контракт.

По мнению британской разведки, в первые месяцы полномасштабной войны многие русские командиры "относились к дисциплине относительно легко, позволив тем, кто отказался служить в армии, вернуться домой".

Однако с осени 2022 года было введено несколько все более драконовских инициатив ради улучшения дисциплины в ВС РФ.

С января 2023 года командование операцией принял начальник российского генштаба Валерий Герасимов. Вероятно, это тоже повлияло на более строгие требования к дисциплине среди захватчиков.

Добавим, что зиндан как традиционная тюрьма существовала в Средней Азии, Афганистане, Пакистане, Иране, Азербайджане и частично на Северном Кавказе. Самый простой вариант такой темницы – это глубокая яма с наклонными стенами, которая закрывается наверху.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины за 29 апреля отбили 58 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта.

– За этот же день наши защитники ликвидировали 470 военнослужащих армии страны-агрессора. На 431-й день полномасштабной войны в оккупационном войске недосчитывали уже 190 510 солдат и офицеров.

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