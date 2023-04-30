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Оккупанты жестоко наказывают солдат-отказников, за неповиновение можно оказаться в яме – британская разведка

Дарья Дурова
War
2 минуты
4,8 т.
Российских военных наказывают за нарушения

Российское военное командование стало принимать более жесткие меры против солдат, которые отказываются выполнять приказы, нарушили дисциплину или другим способом провинились. Некоторых оккупантов сажали в зинданы – это импровизированные тюремные камеры, которые выглядят как отверстия в земле, закрытые металлической решеткой.

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Об этом заявила британская разведка. Соответствующий отчет опубликован 30 апреля на Twitter-странице министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"В последние месяцы российские командиры, вероятно, начали наказывать за нарушение дисциплины, заключая провинившихся солдат в зинданах", – отметили разведчики.

Они обратили внимание на информацию от российской стороны. Многие сообщения говорят об аналогичных случаях – что солдат помещали в темницы-зинданы за разные проступки, включая пьянство и попытки расторгнуть контракт.

По мнению британской разведки, в первые месяцы полномасштабной войны многие русские командиры "относились к дисциплине относительно легко, позволив тем, кто отказался служить в армии, вернуться домой".

Однако с осени 2022 года было введено несколько все более драконовских инициатив ради улучшения дисциплины в ВС РФ.

С января 2023 года командование операцией принял начальник российского генштаба Валерий Герасимов. Вероятно, это тоже повлияло на более строгие требования к дисциплине среди захватчиков.

Оккупанты жестоко наказывают солдат-отказников, за неповиновение можно оказаться в яме – британская разведка

Добавим, что зиндан как традиционная тюрьма существовала в Средней Азии, Афганистане, Пакистане, Иране, Азербайджане и частично на Северном Кавказе. Самый простой вариант такой темницы – это глубокая яма с наклонными стенами, которая закрывается наверху.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Силы обороны Украины за 29 апреля отбили 58 атак оккупантов на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях фронта.

– За этот же день наши защитники ликвидировали 470 военнослужащих армии страны-агрессора. На 431-й день полномасштабной войны в оккупационном войске недосчитывали уже 190 510 солдат и офицеров.

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