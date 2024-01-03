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Оккупанты ведут наступление на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском: Сырский рассказал о ситуации

Лилия Рагуцкая
War
2 минуты
864
Оккупанты ведут наступление на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском: Сырский рассказал о ситуации

Российские оккупанты продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях. Захватчики стремятся продвинуться в направлении города Часов Яр Донецкой области, на Харьковщине же их целью является Купянск.

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На Лиманском направлении захватчики сейчас проводят перегруппировку: там Россия планирует возобновить атаки. О ситуации в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, особо ожесточенные бои на Бахмутском направлении сейчас идут вблизи Богдановки. Кроме того, россияне пытаются наступать в направлении Часового Яра.

Оккупанты ведут наступление на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском: Сырский рассказал о ситуации

На Купянском направлении ежедневные штурмы проходят вблизи Синьковки. Там враг стремится создать плацдарм для дальнейшего наступления на Купянск.

Оккупанты ведут наступление на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском: Сырский рассказал о ситуации

А на Лиманском направлении, где враг понес значительные потери, продолжается перегруппировка российских войск. Они готовятся к наступательным действиям. При этом на данном направлении россияне активно используют авиацию и наносят удары управляемыми авиационными бомбами.

Оккупанты ведут наступление на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском: Сырский рассказал о ситуации

Сырский добавил, что на направлениях, где Россия пытается наступать, оккупанты наращивают использование техники для поддержки штурмовых действий пехоты. Для атак захватчики используют штурмовые подразделения "Шторм Z" и "Шторм V", сформированные преимущественно из завербованных в российских тюрьмах и колониях преступников. Продолжается переброска на указанные направления резервов с других участков фронта.

"Наши воины, несмотря на сложные условия, мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед. В органах управления всех уровней постоянно проводится работа по выработке решений, направленных прежде всего на опережение действий врага, ведение эффективной контрбатарейной борьбы, уничтожение резервов оккупантов на путях их выдвижения и сохранение жизней наших военнослужащих", – подчеркнул Сырский.

Напомним, утром 3 января в Генштабе сообщили, что ВСУ продвинулись вперед в районе Вербового на Запорожье, враг был вынужден оставить некоторые позиции. Также оккупанты пытаются выбить украинских воинов с плацдарма на левобережье Херсонщины.

Между тем, на Авдеевском направлении украинские воины несколько "улучшили тактическое положение" в районе Новобахмутовки.

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