Оккупанты ведут наступление на Купянском и Бахмутском направлениях и перегруппировываются на Лиманском: Сырский рассказал о ситуации

Российские оккупанты продолжают интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях. Захватчики стремятся продвинуться в направлении города Часов Яр Донецкой области, на Харьковщине же их целью является Купянск.

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На Лиманском направлении захватчики сейчас проводят перегруппировку: там Россия планирует возобновить атаки. О ситуации в зоне ответственности ОСУВ "Хортица" рассказал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский.

По его словам, особо ожесточенные бои на Бахмутском направлении сейчас идут вблизи Богдановки. Кроме того, россияне пытаются наступать в направлении Часового Яра.

На Купянском направлении ежедневные штурмы проходят вблизи Синьковки. Там враг стремится создать плацдарм для дальнейшего наступления на Купянск.

А на Лиманском направлении, где враг понес значительные потери, продолжается перегруппировка российских войск. Они готовятся к наступательным действиям. При этом на данном направлении россияне активно используют авиацию и наносят удары управляемыми авиационными бомбами.

Сырский добавил, что на направлениях, где Россия пытается наступать, оккупанты наращивают использование техники для поддержки штурмовых действий пехоты. Для атак захватчики используют штурмовые подразделения "Шторм Z" и "Шторм V", сформированные преимущественно из завербованных в российских тюрьмах и колониях преступников. Продолжается переброска на указанные направления резервов с других участков фронта.

"Наши воины, несмотря на сложные условия, мужественно держат оборону и не дают врагу продвинуться вперед. В органах управления всех уровней постоянно проводится работа по выработке решений, направленных прежде всего на опережение действий врага, ведение эффективной контрбатарейной борьбы, уничтожение резервов оккупантов на путях их выдвижения и сохранение жизней наших военнослужащих", – подчеркнул Сырский.

Напомним, утром 3 января в Генштабе сообщили, что ВСУ продвинулись вперед в районе Вербового на Запорожье, враг был вынужден оставить некоторые позиции. Также оккупанты пытаются выбить украинских воинов с плацдарма на левобережье Херсонщины.

Между тем, на Авдеевском направлении украинские воины несколько "улучшили тактическое положение" в районе Новобахмутовки.