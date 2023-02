Оккупанты ведут наступление в районе Бахмута и попытались атаковать на Запорожье: анализ боевых действий от ISW

Оккупационные войска РФ продолжают наступление в районе Бахмута. Кроме того, враг совершил ограниченные наземные атаки на западе Донецкой области, в направлении Авдеевки – Донецка и в Запорожской области.

Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (Institute for the Study of War, ISW) за 9 февраля. Как отмечается, российские пропагандисты заявляют о смене тактики оккупантов в районе Бахмута.

Теперь они сосредоточивают внимание не столько на лобовых ударах по небольшим населенным пунктам, сколько на перекрытии украинских наземных коммуникаций по трассам Бахмут – Славянск и Константиновка – Часов Яр – Бахмут.

Это подтверждает сводка Генерального штаба Вооруженных сил Украины о российских атаках на Часов Яр и Ивановское, два важных населенных пункта вдоль трассы Константиновка – Часов Яр – Бахмут, отмечают аналитики.

Пропагандисты также утверждали, что силы ЧВК "Вагнер" продвигаются в сторону Ивановского и атакуют вдоль трассы E40 в районе Орехово – Васильевка (10 км к северо-западу от Бахмута) и Дубово – Васильевка (5 км к северо-западу от Бахмута). РосСМИ утверждают, что вагнеровцы дополнительно атакуют Красную Гору с трех сторон, а украинские войска близки к выводу из населенного пункта.

Кроме того, 9 февраля оккупанты провели ограниченные наземные атаки в направлении Авдеевка – Донецк. По данным Генштаба ВСУ, защитники Украины отразили атаки врага в районе Авдеевки и на западной окраине Донецка.

В то же время росСМИ пишут, что войска РФ на северо-западной окраине Донецка возобновили наступление в районе Красногоровки, якобы продвинулись в районе Водяного и Опытного, но не смогли прорваться в районе Первомайского и продолжили атаки в районе Марьинки.

Также оккупанты провели ограниченные наземные атаки в западной части Донецкой области. Генштаб ВСУ сообщил, что военные отбили атаки в районе Богоявленки и Пречистовки. При этом пропагандисты РФ утверждают о возобновлении российского штурма на окраинах Угледара.

Украинский офицер запаса также сообщил, что российский добровольческий батальон "Алга" (Татарстан) 6 февраля в боях под Угледаром. Он предположил, что использование добровольческих батальонов Россией свидетельствует о том, что 155-я и 40-я бригады морской пехоты ВС РФ, ранее действовавшие в этом районе, понесли невосполнимые потери и заменяются другими подразделениями, отметили в ISW.

Кадры из Угледара показывают разгромленное подразделение 155-й бригады морской пехоты, потерявшее в одном бою 13 основных боевых танков и 12 БМП – около половины российского танкового батальона. На видео видно, как российское построение движется колонной, демонстрируя плохую тактику и отсутствие опыта на предыдущих тактических ошибках, отметили аналитики.

На отдельных кадрах с беспилотника, опубликованных 8 февраля, видно, как украинские силы наносят удары по противнику, приближающемуся к Угледару. На кадрах с геолокацией, опубликованных 7 февраля, также видно, как подразделения 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады РФ наносят удары по украинским позициям на восточной окраине Угледара.

В ISW также отметили, что 9 февраля российские войска провели ограниченную наземную атаку в Запорожской области. По данным Генштаба ВСУ, украинские войска отразили наступление российских войск в районе Новоандреевки.

Кроме того, 9 февраля российские войска продолжили вести огонь к западу от Гуляйполя, а также в Днепропетровской и Херсонской областях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ISW также заявили, что войска РФ пошли в наступление на Луганщине, командование бросило в бой части трех крупных дивизий. По мнению аналитиков, Россия спешит с наступлением в Украине в ближайшие месяцы, планируя полностью захватить Донетчину в нереальные сроки и, вероятно, без достаточной боевой мощи.