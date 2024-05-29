Оккупанты ведут штурмовые действия в районе Волчанска на Харьковщине и атакуют ВСУ на Покровском направлении – Генштаб

Оккупационные войска России продолжают штурмовать Волчанск на Харьковщине, самолеты врага запустили четыре КАБа с направления Белгорода. В то же время наибольшая активность противника фиксируется на Купянском и Покровском направлениях.

Число боевых столкновений на поле боя с начала суток превысило 40. Об этом говорится в оперативной сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на 13:30 среды, 29 мая.

Так, на Купянском и Покровском направлениях произошло и длится более половины всех сегодняшних боевых столкновений. Воины Сил обороны Украины жестко отвечают на штурмовые действия оккупантов, уничтожают врага, говорится в сводке.

С территории РФ враг открыл артиллерийский огонь по приграничному селу Бачевск Сумской области. Информация о последствиях обстрелов уточняется.

На Харьковском направлении оккупанты продолжают штурмовые действия в районе Волчанска. Здесь враг поддерживал свою пехоту ударами четырех КАБов, выпущенных из самолетов над территорией РФ, с направления Белгорода. Также авиация противника сбросила по два КАБа в районы сел Вильча и Нескучное. Еще один авиаудар оккупанты нанесли неподалеку от Белого Колодезя.

На Купянском направлении было две попытки врага атаковать позиции ВСУ. Вражеские штурмы отражены неподалеку от Петропавловки и Стельмаховки. Бои продолжаются в районах Синьковки, Новоегоровки и Степной Новоселовки. Всего здесь произошло уже десять боевых столкновений.

На Покровском направлении враг поддерживает высокую интенсивность атак. Так, на 13:30 среды происходило три боя у Новоселовки Первой, еще по одному – в районах Прогресса, Сокола, Новоселовки Первой и Невельского.

Отражены штурмовые действия, в частности, возле населенных пунктов Новоалександровка и Яснобродовка. В общей сложности на направлении произошло и еще длится 16 боев. По району Евгеньевки российский агрессор ударил четырьмя КАБами.

На Кураховском направлении трижды с начала суток оккупанты предпринимали штурмовые действия в районе Красногоровки. Одна попытка отражена, однако боевые действия еще в двух локациях продолжаются.

На Времевском направлении враг применил два КАБа по району Великой Новоселки. Воины Сил обороны отразили три попытки оккупантов продвинуться вперед у Старомайорского.

На Ореховском направлении оккупанты дважды атаковали возле Малых Щербаков, и один раз – в районе Малой Токмачки. Потуги врага отражены – захватчики получили достойный отпор. Потери противника уточняются, заявили в Генштабе.

На Приднепровском направлении отражена одна российская атака, в районе Крынок.

По остальным направлениям обстановка без особых изменений, говорится в сводке.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Генштабе заявили, что за сутки 28 мая на фронте в Украине произошло 139 боестолкновений. Наиболее напряженная ситуация была на Покровском направлении, враг с наибольшей интенсивностью атаковал вблизи Новоселовки Первой.

По данным Генштаба, потери РФ в войне против Украины 28 мая составили около 1300 оккупантов. Также были уничтожены более сотни единиц военной техники и вооружения врага.

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