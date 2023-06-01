Оккупанты ведут свою "игру": Гуменюк рассказала, зачем РФ устраивает маневры ракетоносителей в Черном море

Российские военные корабли, в том числе ракетоносители, совершают маневры в акватории Черного моря. Цель таких действий оккупантов – создать напряжение в украинском обществе и запутать разведку.

Видео дня

Об этом сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Наталья Гуменюк, выступая в эфире объединенного теле- и радиомарафона "Єдині новини". По состоянию на утро четверга, 1 июня, в Черном море находилось три вражеских корабля с ракетами "Калибр" на борту.

"Враг постоянно манипулирует ракетоносителями... Россияне завели надводный ракетоноситель, а оставили только подводные ракетоносители. Затем враг вернул надводные ракетоносители", – сказала представительница ОК "Юг".

Она объяснила, что, кроме прочих задач, противник таким образом пытается держать искусственное напряжение, терроризировать жителей Украины.

Как писал OBOZREVATEL:

– Командующий Военно-морскими силами ВСУ вице-адмирал Алексей Неижпапа сообщил, что с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину наши войска уничтожили 18 кораблей и катеров противника. Для ликвидации этих целей в Черном море защитники использовали разные методы и оружие.

– Ранее военнослужащий Главного управления разведки Министерства обороны Украины Иван Пилипчук (позывной "Зализняк") раскрыл новые детали нашей операции на острове Змеином.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!