Оккупанты во время атаки на Украину выводили в море подводный ракетоноситель: Гуменюк назвала цель врага

Ночью 11 апреля во время массированной ракетной атаки по Украине российские террористы выводили в акваторию Черного моря подводный носитель крылатых ракет "Калибр". Однако в этот раз захватчики не применяли ракеты с моря для ударов по Украине.

В то же время такими маневрами оккупанты пытаются рассредоточить усилия украинской противовоздушной обороны. Об этом в эфире телемарафона заявила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк

По ее словам, украинские военнослужащие при каждой массированной атаке наблюдают активизацию россиян в море. Однако не всегда враг запускает "Калибры" с кораблей и подводных лодок во время ракетных ударов.

Гуменюк объяснила, что такими маневрами путинские террористы пытаются рассредоточить усилия украинской ПВО. При этом вывод в море ракетоносителей стал уже постоянным признаком массированных атак.

"Мы наблюдаем каждый раз, когда начинается такая массированная атака, то в море появляется ракетоноситель. По состоянию на данный момент не фиксировали пусков с него, но сам факт такого выхода характерный признак тактики россиян. Это делается для того, чтобы рассредоточить усилия украинской ПВО", – сказала Гуменюк.

Напомним, войска государства-террориста России утром 11 апреля нанесли массированные удары по Харькову и области. Под поражение попала критическая инфраструктура, в регионе уже фиксируют перебои с электроснабжением.

Ранее сообщалось, что ночью Россия совершила массированную атаку по Украине с применением дронов-камикадзе типа Shahed, а под утро запустила также ракеты. В частности, по Харьковщине враг ударил баллистикой с территории Белгородской области РФ.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 11 апреля российская террористическая армия в очередной раз нанесла массированный удар по Украине с применением дронов и ракет разных типов. Враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры. Под ударом была энергетики на Харьковщине, Запорожье и Львовщине.

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