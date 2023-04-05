Оккупанты выкопали почти 8 км окопов от Евпатории до Заозерного в Крыму: спутниковые фото

Оккупанты вырыли линию окопов на побережье от Евпатории до села Заозерного протяженностью 7 км 800 м. Еще месяц назад их протяженность составляла немногим больше 3,5 км.

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Соответствующие спутниковые снимки обнародовали "Крым.Реалии". Как отметил военный эксперт, обозреватель Defense Express Иван Киричевский в комментарии изданию, свежие окопы вряд ли имеют прямое отношение к обстановке на фронте (фото и видео размещены внизу новости).

"Как бы нам всем ни хотелось, но повторение чего-то вроде операции "Оверлорд", то есть высадки десанта в Нормандии в 1944 году – массированный десант, много десантных кораблей, бросание на берег большой массы пехоты, десант воздушный спускается – к сожалению, нам это не угрожает. Ну, во-первых, потому что десантных кораблей у нас, скажем так, немного", – пояснил эксперт.

По его словам, российские захватчики, скорее всего, "больше занимались имитацией деятельности".

Как пишут "Крым.Реалии", в начале марта 2023-го протяженность окопов в Евпатории была чуть больше 3,5 км. Видео со спутника публиковало ОК "‎Юг".

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Месяц назад стало известно, что в Крыму строят укрепсооружения прямо на пляжах в районе Евпатории. Местные жители жалуются, что окопы делают невозможным подход к воде.

– 24 февраля президент Украины Владимир Зеленский рассказал о планах по деоккупации Крыма. По его словам, Украина всеми способами готовится к освобождению полуострова.

– В ГУР намекнули, что оккупанты переживают не зря. Ведомство опубликовало фото украинского военного разведчика, выныривающего из воды.

– Туристический сезон в Крыму грозит стать самым провальным за десятилетия. Бронирование путевок на полуостров снизилось в два раза. Подробнее о ситуации читайте в материале по ссылке.