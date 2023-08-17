'Оккупанты вынуждены перегруппировываться': Череватый рассказал о ситуации под Купянском. Карта

Оккупационные войска России на Лимано-Купянском направлении фронта вынуждены перегруппировываться из-за напора Сил обороны Украины. Количество штурмов врага уменьшилось под напором ударов украинских военных.

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Об этом рассказал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире "Радио Свобода" в среду, 16 августа. Кроме того, армия нашей страны построила на этом участке фронта сильную обороны.

"Идут штурмы врага на убыль пока, они перегруппировываются, они вынуждены под нашими ударами и мощным отпором, который мы там им предоставили, перегруппировываться, чтобы и дальше пытаться атаковать", – заявил он.

По словам Череватого, за прошедшие сутки было только одна атака на этом направлении, а сегодня – четыре. При этом российские оккупанты активно используют артиллерию, а еще больше – авиацию.

"Использует враг активно артиллерию. 541 раз нанес удар на Лимано-Купянском направлении по нашим позициям. Больше он здесь использует авиацию. 15 авианалетов боевых вертолетов и штурмовых самолетов", – добавил представитель Восточной группировки войск ВСУ.

Накануне стало известно, что командующий Сухопутными войсками ВС Украины Александр Сырский прибыл на Купянское направление. Он рассказал, что обстановка на этом участке фронта сложная, российские захватчики пытаются прорвать оборону ВСУ, чтобы блокировать Купянск, а потом снова оккупировать город.

Как писал OBOZREVATEL, в Генштабе сообщили, что в течение 16 августа украинские защитники отбили наступление оккупантов на Купянском, Бахмутском Авдеевском и Марьинском. В то же время ВСУ продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях на юге, закрепляются на достигнутых рубежах, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.