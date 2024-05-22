Оккупанты вывозят зерно с Херсонщины в Карелию: его используют как "валюту"

Российские захватчики вывозят зерно из временно оккупированной части Херсонской области в Республику Карелию (РФ). Враг может использовать краденое зерно из Украины как "валюту" для расчета за импорт подсанкционных товаров.

Такое предположение сделали участники движения гражданского сопротивления "Жовта Стрічка". Жители ВОТ засняли вагоны грузового поезда, который россияне загрузили нашим зерном, и обнародовали снимки в сети.

Поезд с намародеренным направлялся на территорию государства-агрессора.

"Активисты движения "Жовта Стрічка" сообщают о перемещении контейнеров с зерном в Республику Карелию. Данные контейнеры принадлежат логистическим компаниям Китая и Казахстана, которые являются буферной зоной в обходе санкций и поставке материалов из других стран", – рассказали авторы Telegram-канала.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, Россия начала продавать зерно с оккупированных агрессором территорий юга Украины в Венесуэлу. Первый груз украденной мелитопольской пшеницы будет доставлен судном "Енисей".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!