Оккупанты запустили по Украине 108 дронов: силы ПВО уничтожили 60 БПЛА

Российская оккупационная армия после так называемого трехдневного "перемирия" продолжила терроризировать Украину дроновыми атаками. Ночью и утром 11 мая захватчики в очередной раз запустили более сотни БПЛА.

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Силами противовоздушной обороны было уничтожено 60 БПЛА. Об этом сообщили Воздушных силах ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 108 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Приморск на временно оккупированной территории Запорожской обл.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 9:30 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

Еще 41 вражеский беспилотник-имитатор – был локационно потерян (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадала Сумщина.

На юге Украины дроновую атаку отражали бойцы ВМС ВСУ вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны. В результате боевой работы было уничтожено 2 дрона-камикадзе.

В Николаевской области утром 11 мая также велась боевая работа по вражеским дронам. Глава областной военной администрации Виталий Ким уточнил, что в небе над регионом было уничтожено 7 "Шахедов".

В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром в регионе работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. Он получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.

Также в Броварском районе поврежден дачный дом. Пять частных домов повреждены в Обуховском районе. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Как сообщал OBOZ.UA, враг запустил БПЛА впервые за три дня, которые по легенде Кремля были "перемирием". Сначала угроза возникла около 3:00 ночи для Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Еще через некоторое время оккупанты начали атаковать БПЛА Черниговскую и Сумскую области.

Напомним, российские оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области. Вследствие вражеских атак дронами погибла 63-летняя женщина в селе Приморское, в селе Беленькое получил ранения 45-летний мужчина.

Ранее сообщалось что оккупанты 8 мая попали дроном по служебному автомобилю одного из коммунальных предприятий Купянска Харьковской области. Травмы получили двое работников.

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