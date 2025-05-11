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Оккупанты запустили по Украине 108 дронов: силы ПВО уничтожили 60 БПЛА

Алексей Лютиков
War
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Защитники держат небо над Украиной

Российская оккупационная армия после так называемого трехдневного "перемирия" продолжила терроризировать Украину дроновыми атаками. Ночью и утром 11 мая захватчики в очередной раз запустили более сотни БПЛА.

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Силами противовоздушной обороны было уничтожено 60 БПЛА. Об этом сообщили Воздушных силах ВСУ.

В целом противник атаковал Украину 108 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Россияне запускали БПЛА с разных направлений: Брянск, Шаталово, Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также Приморск на временно оккупированной территории Запорожской обл.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины. По состоянию на 9:30 подтверждено сбитие 60 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и центре страны.

Еще 41 вражеский беспилотник-имитатор – был локационно потерян (без негативных последствий). В результате вражеской атаки пострадала Сумщина.

На юге Украины дроновую атаку отражали бойцы ВМС ВСУ вместе с подразделениями других составляющих Сил обороны. В результате боевой работы было уничтожено 2 дрона-камикадзе.

В Николаевской области утром 11 мая также велась боевая работа по вражеским дронам. Глава областной военной администрации Виталий Ким уточнил, что в небе над регионом было уничтожено 7 "Шахедов".

В Киевской областной военной администрации сообщили, что утром в регионе работали силы ПВО. Попаданий в объекты критической инфраструктуры не допущено.

В Броварском районе в результате вражеской атаки пострадал мужчина 1954 года рождения. Он получил острую реакцию на стресс, находится в шоковом состоянии. Вся необходимая медицинская помощь оказывается на месте.

Также в Броварском районе поврежден дачный дом. Пять частных домов повреждены в Обуховском районе. Оперативные группы продолжают работу по фиксации последствий вражеской атаки.

Оккупанты запустили по Украине 108 дронов: силы ПВО уничтожили 60 БПЛА

Как сообщал OBOZ.UA, враг запустил БПЛА впервые за три дня, которые по легенде Кремля были "перемирием". Сначала угроза возникла около 3:00 ночи для Донецкой, Днепропетровской и Запорожской областей. Еще через некоторое время оккупанты начали атаковать БПЛА Черниговскую и Сумскую области.

Напомним, российские оккупанты нанесли удары по населенным пунктам Запорожской области. Вследствие вражеских атак дронами погибла 63-летняя женщина в селе Приморское, в селе Беленькое получил ранения 45-летний мужчина.

Ранее сообщалось что оккупанты 8 мая попали дроном по служебному автомобилю одного из коммунальных предприятий Купянска Харьковской области. Травмы получили двое работников.

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