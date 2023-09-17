Оккупанты запустили 'Шахеды', работает ПВО: в каких областях объявлена тревога

Поздним вечером 17 сентября российские террористические войска снова запустили против Украины ударные дроны Shahed-136. Военные объявили воздушную тревогу в Херсонской, Николаевской и Кировоградской областях.

Об этом свидетельствует карта воздушных тревог Украины. Мониторинговые каналы сообщили, что под угрозой удара находятся, в частности, Николаевщина и Херсонщина.

По состоянию на 22:22 Воздушные силы ВСУ сообщили о работе ПВО в Николаевской области. Украинцев призвали находиться в укрытиях.

В 22:50 мониторинговые каналы сообщили о взлете 5-х бортов Ту-95 с аэродрома "Оленья". Там отметили, что если вылет боевой и борта двигаются в направлении Каспийского региона, то они достигнут его в 02:00-02:30. Однако отмечается, что вылет также может являться частью передислокации.

В ПС ВСУ предупредили о движении "Шахедов" в направлении Вилкового в Измаильском районе Одесщины, на которую распространилась тревога. Telegram-каналы сообщили о работе ПВО в Одесской области.

Видео дня

Напомним, днем 17 сентября российские террористы накрыли огнем правобережье Херсонщины. В Томиной Балке погиб мужчина – местный житель 1954 года попал под вражеский огонь, находясь в собственном дворе. А в Садовом пострадал сотрудник Национальной полиции Украины. В результате атаки повреждено по меньшей мере пять частных домов и хозяйственные постройки.

Также в этот день оккупанты ударили ракетами и дронами по югу Одесщины. Под утро там раздались взрывы – было поражено аграрное предприятие. К счастью, обошлось без жертв.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– В ПС ВСУ объяснили, что при применении российскими террористами баллистического вооружения сигнал воздушной тревоги может объявляться одновременно с прилетом, поскольку оружие такого типа имеет огромную скорость и времени на реагирование остается мало.

– Также в Воздушных силах рассказали, что во время нанесения массированных ракетных ударов государство-террорист Россия поднимает в небо много бомбардировщиков Ту-95. Таким образом, враг тренирует летный состав одновременно с совершением терактов в Украине.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!