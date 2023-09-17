В Воздушных силах объяснили, почему иногда тревогу объявляют одновременно с прилетами

Во время применения российскими террористами баллистического вооружения сигнал воздушной тревоги может объявляться одновременно с прилетом. Так происходит из-за того, что оружие такого типа имеет огромную скорость и времени на реагирование остается мало.

Тем не менее в случае объявления воздушной тревоги украинцы должны проходить в укрытия и заботиться о своей безопасности. Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По его словам, для объявления воздушной тревоги могут быть разные основания. Игнат привел пример с обстрелами баллистическим вооружением. В таком случае времени для реагирования на опасность остается мало.

Кроме того, воздушная тревога может объявляться с опозданием в случае обстрела из реактивных систем залпового огня.

"Тревоги бывают разными и разные основания для оглашения воздушных тревог. Если применение баллистики, то время совсем мало, иногда тревога объявляется приблизительно в одно время с прилетами. К сожалению, такие реалии, от этого никуда не денешься. Или это может быть применение реактивных систем залпового огня", – сказал Игнат.

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Игнат подчеркнул, что затяжные тревоги часто связаны с опасностью от ударных дронов-камикадзе типа Shahed. Такой БПЛА может летать со скоростью около 100 км/час, и из-за этого длительное время находится в пределах одного региона.

Также спикер Воздушных сил ВСУ подчеркнул, что украинские защитники показывают отличные результаты в уничтожении вражеских воздушных объектов. Тем не менее опасность для людей несут в том числе обломки ракет ПВО и уничтоженных вражеских целей.

"Когда по два часа тревога – это не просто так. Не будут же оглашать тревогу в каждом селе, где летит сейчас Шахед. Если это область, то местные администрации также могут привлекаться к оглашению этих тревог. У Шахеда скорость разная. Если он летит 100 км/час, то он может длительное время находиться в той или иной области. Именно поэтому там будет объявлена воздушная тревога, потому что по Шахеду могут работать средства поражения, в том числе, авиация. Поэтому есть опасность даже когда мы уверены в работе нашей ПВО, есть угроза падения обломков и могут быть последствия", – объяснил Игнат.

Напомним, государство-террорист Россия 17 сентября совершило массированную ракетную и дроновую атаку по Украине, преимущественно направляя ее на юг Одесской области. Под утро там раздались взрывы – были поражены аграрное предприятие.

Ранее сообщалось, что защитники неба Украины отразили очередную ракетную и дроновую атаку России по нашим городам. На утро 17 сентября они сбили шесть вражеских ракет и столько же ударных беспилотников типа Shahed.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 17 сентября российские оккупационные войска снова атаковали Харьков ракетами. В городе раздались по меньшей мере пять мощных взрывов.Россияне запускали ракеты из Белгородской области РФ.

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