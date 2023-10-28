Оккупанты заставляют украинских пленных вступать в свои 'добровольческие формирования': это нарушение Женевской конвенции – ISW

Оккупанты могли принуждать украинских военнопленных присоединяться к так называемым "добровольческим" подразделениям, которые будут воевать на территории Украины. Такие действия россиян могут быть явным нарушением Женевской конвенции о военнопленных.

Об этом сообщают аналитики Института изучения войны. Так, 27 октября российские государственные СМИ сообщили о том, что добровольческий батальон оккупантов "Богдан Хмельницкий" привлек около 70 украинских военнопленных из разных российских исправительных колоний.

Эти лица уже начали обучение и по его завершении должны быть отправлены на неопределенный участок линии фронта.

Как отмечают аналитики, принуждение военнопленных к участию в боевых действиях является нарушением Женевской конвенции. Поскольку в ней говорится, что ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен в зону боевых действий, где он может быть подвергнут огню. Кроме того, военнопленных не должны привлекать на работу, которая по своему характеру нездорова или опасна.

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Как сообщал OBOZ.UA, оккупанты на временно оккупированном российскими силами полуострове Крым проваливают попытку мобилизации. Местное население массово покидает полуостров, избегая таким образом привлечения к мобилизации.

Ранее сообщалось в России на войну против Украины предложили отправлять людей, страдающих алкоголизмом. С такой идеей 24 октября выступил глава Курганской областной думы, член "Единой России" Дмитрий Фролов. Он также предложил отправлять алкоголиков и на заводы, потому что там не хватает рабочих рук.

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