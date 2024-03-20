Оккупанты заявили о захвате Орловки в Донецкой области, но это не так: в ISW оценили ситуацию на фронте. Карта

Во вторник, 19 марта, Минобороны России заявило о захвате оккупантами населенного пункта Орловка в Донецкой области. Однако никакого подтверждения этой информации пока нет.

Аналитики американского Института изучения войны (ISW) заявили, что пока не наблюдают полный контроль над селом со стороны российских войск. Отмечается, что после сообщения российского оборонного ведомства его подхватили "милиблогеры".

Один из них утверждал, что российские войска полностью захватили и начали очищать Орловку 17 марта, но столкнулись с проблемами в укреплении контроля над населенным пунктом из-за украинских контратак. Кроме того, "военкоры" РФ утверждали, что оккупанты усиливают обстрелы Бердичев и Тоненького вблизи Авдеевки, а российская авиация наносит постоянные удары ФАБами по украинским позициям в этих двух населенных пунктах.

Кроме того, один из "военных блогеров" утверждал, что украинские войска вели разведку вблизи российских позиций к северу и северо-западу от Авдеевки. Известно, что вблизи Орловки действуют подразделения 114 мотострелковой бригады (1-й АК "ДНР").

Напомним, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что оккупанты продолжают сосредотачивать усилия на наступательных действиях в рамках Авдеевского направления. Уже несколько суток они пытаются прорвать украинскую оборону в полосах действия трех бригад ВСУ.

Главком указал, что были приняты все необходимые меры для укрепления обороны и организации постоянного взаимодействия между всеми элементами оперативного построения на этом передовом участке.

Как сообщал OBOZ.UA:

– 6 марта заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщал, что у оккупантов не получается прорвать оборону ВСУ под временно захваченной Авдеевкой в Донецкой области. Больше всего враг "стирается" о населенный пункт Орловка, потери захватчиков там огромные, однако агрессор продолжает наступать.

– 17 марта в ISW сообщили, что оккупанты прибегают к нововведениям на Авдеевском направлении, заменяя классические пехотные "мясные штурмы" атаками с использованием бронетехники. Так они продвинулись в этом районе, якобы захватив села Тоненькое и Невельское.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!