Оккупанты значительно сократили использование танков и авиации: в ОСГВ 'Хортица' объяснили причины

Российская оккупационная армия существенно сократила применение танков и авиации в ходе наступательных действий. В то же время на фронте прослеживается тенденция к увеличению использования дронов.

Видео дня

Сократить применение танков россияне были вынуждены в связи с потерей большого количества современной техники. Об этом в эфире телемарафона рассказал представитель оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" Виктор Трегубов.

По его словам, путинская армия практически исчерпала запасы современных танков. При этом сокращение использование авиации и артиллерийских средств связано с активным использованием дронов.

"У россиян практически иссяк даже советский резерв, который они готовили для войны с НАТО. Они фактически израсходовали его до конца. Однако, к сожалению или к счастью, танки сейчас не играют решающей роли в войне. Их у россиян немного, но это не создает им таких проблем, как раньше. Обе стороны сейчас используют танки значительно меньше. А тот факт, что они применяют их как кривую артиллерию, – это святая правда", – рассказал Трегубов.

Также военный добавил, что на данном этапе войны использование артиллерии все еще остается значительным. Однако артиллерийские средства постепенно отходят на второй план из-за активного применения дронов.

"Авиацию россияне сейчас используют значительно меньше, в значительно более ограниченных количествах. И это логично, потому что, как показала практика, нет лучшей ПВО, чем ракета, упавшая на вражеский аэродром", – отметил Трегубов.

Напомним, в течение 15 января на Покровском направлении фронта Силы обороны остановили 56 наступательных действий агрессора в сторону населенных пунктов Барановка, Миролюбовка, Проминь, Новый Труд, Шевченко, Удачное, Котлино, Петропавловка, Старые Терны, Янтарное, Елизаветовка, Лысовка, Зеленое, Зверево, Успеновка, Андреевка и Дачное.

Как сообщал OBOZ.UA, операторы БПЛА бригады "Спартан" НГУ показали, как уничтожают авто с оккупантами еще на подходах к линии столкновения. Поражение произошло на Запорожском направлении, где российские военные используют легковые автомобили для транспортировки личного состава.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!