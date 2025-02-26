Оккупированный Крым атаковали беспилотники: сообщают о взрывах в Саках и Севастополе

В Крыму вечером 25 февраля было слышно взрывы. На "хлопки" жаловались в Саках, Севастополе, в частности в районе аэродрома "Бельбек", оккупанты временно перекрывали движение по Керченскому мосту.

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Т.н. губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявлял, что регион подвергся атаке "украинских беспилотников". Четыре из них якобы сбили "на значительном расстоянии от берега".

Они, как утверждает оккупант, летели на высоте 1,5 километра.

Как передает "Крым.Реалии", воздушная тревога на полуострове не объявлялась, хотя взрывы гремели возле нескольких населенных пунктов.

Прокремлевские паблики писали, что украинские надводные беспилотники якобы могли запускать в направлении Крыма FPV-дроны (информация страны-агрессора нуждается в проверке). Также российские мониторинговые сообщества жаловались на большое количество больших БПЛА.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, россияне запустили полноценное железнодорожное сообщение между РФ и временно оккупированными территориями юга Украины. Речь идет о маршруте Ростов-на-Дону – Мариуполь – Волноваха – Донецк. Это позволит врагу снизить логистическую нагрузку с Крымского моста.

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