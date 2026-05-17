Оккупированный Крым под атакой дронов: взрывы фиксируют почти по всему полуострову. Видео

Оккупированный Крым ночь на воскресенье, 17 мая, встретил взрывами и стрельбой почти по всему полуострову. Воздушная атака, которая началась поздно вечером субботы, шла несколькими волнами. Во время этой атаки исчез свет в Севастополе, Балаклаве и Фиоленте.

Местная "власть" осторожно сообщает о якобы двух десятках сбитых украинских БПЛА и призывает не верить видео, которое стремительно распространяют крымчане – мол, это "фейковые вбросы". В свою очередь очевидцы утверждают, что полуостров атакован и БПЛА, и ракетами.

Судя по сообщениям крымских Osint-сообществ, первая волна воздушной атаки дошла до Крыма в 23 часа 16 мая, а всего полуостров уже накрыли три таких волны.

Очевидцы сообщают, что на аэродроме "Кача" и в селе Песчаном "стреляют зенитки и пулеметы, светят в небо прожекторы" все это время. Несколько раз стрелял аэродромный ЗРК "Панцирь" – отметим, что эту ПВО включают только для отражения ракетих атак.

Услышали взрывы и на аэродроме "Бельбек". Жаловались на"громкую работу ПВО" в Вилино, рассказывали о "прилете" на мысе Фиолент в Севастополе, стрельбу ПВО в Берегово и Новофедоровке.

Причем на аэродроме "Саки" в Новофедоровке непрерывная стрельба продолжается до сих пор."В Инкермане очень весело и громко", рассказывают в крымских пабликах.

Около полуночи стало известно, что"Балаклава подключилась к движухе", а Севастополь и Фиолент накрыла вторая волна стрельбы и взрывов.

В час ночи сначала "мигало", а потом и вовсе исчезло электроснабжение в Севастополе, Фиоленте и Балаклаве. Сообщается, что были "прилеты" в районе Балаклавской ТЭС. А в два часа ночи прогремели взрывы в поселке Черноморское.

Что предшествовало

В течение недели Украина осуществила ряд результативных дальнобойных ударов по территории России. Среди пораженных целей самолеты, вертолеты, корабли и другая военная техника оккупантов, говорит украинский президент Владимир Зеленский. Он называет такие украинские удары вполне справедливыми ответами на террористические действия россиян.

Как ранее сообщал OBOZ.UA, на территории оккупированного Крыма украинские дроны атаковали место хранения российских оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер" – взрывы гремели к востоку от города Симферополь. Об успешной middle strike-операции узнайте больше по этой ссылке.

Всего с марта этого года Силы обороны постоянно увеличивают дальность, объем и интенсивность своих ударных кампаний дальнего действия по военным объектам в России и на ВОТ Украины.

