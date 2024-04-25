'Окно возможностей скоро закроется': Чалый спрогнозировал, сколько времени у Украины, чтобы выиграть войну у России. Видео

Задержав более чем на полгода решение о выделении Украине военной помощи, американские союзники предоставили России значительный карт-бланш для организации наступления. Сейчас Украина находится в "очень непростой" обороне и не так уж много времени для того, чтобы начать решительные действия на фронте.

Об этом сказал дипломат, бывший посол Украины в США Валерий Чалый в интервью OBOZ.TALK. Он спрогнозировал, как новый пакет США повлияет на ситуацию на фронте и сколько времени для Украины будет открыто "окно возможностей" в этой войне.

По словам дипломата, все будет зависеть от скорости поступления необходимого оружия из нового пакета помощи бойцам на фронт. Чалый напомнил, что в Пентагоне пообещали предоставить вооружение так быстро, как только возможно, намекнув, что уже частично есть на складах в Европе.

При этом он отметил, что очень важное значение имеют объемы и темпы предоставления оружия.

"Потому что, смотрите, можно растянуть это все на 2025 год. Там есть такая возможность. Хотя основные заложенные фонды – это использование до 1 октября этого года. Но все равно они созданы так, я прочитал внимательно, как переходные. Их можно перебросить в дальнейшем", - отметил Чалый.

По словам дипломата, индикатором станут объемы предоставленных оружейных пакетов, которые начнут поступать в Украину с этой новой помощи США. Если они будут достаточными, это усилит возможности Украины для победы.

"Так вот если мы увидим, индикаторы очень понятны, если мы увидим сейчас, а сейчас это буквально, ну, я надеюсь, сегодня-завтра, увидим решение Пентагона по пакетам вооружения. Что там будут, Атакамсы до 300 километров которые нам нужны кроме техники, приложения к тем расходным ракетам, которых у нас не хватает в последнее время, к тем системам, которые уже поставлены. потом снова там два миллиарда, потом там 500 миллионов – вот уже в ближайшие месяцы, тогда я могу сказать, что это даст окно возможностей", – спрогнозировал дипломат.

Если же эта помощь "размажется" снова на два года, то это ничего не даст на данном этапе войны, "когда нужно показать захватчикам России, в этом году показать, что их дальнейшие попытки ничем не кончатся", отметил Чалый.

Для этого нужна консолидация усилий наших союзников, нужно, чтобы к американской помощи присоединилась помощь европейских стран, присоединился "Рамштайн", подчеркнул политик.

"Я рассчитываю на то, что мы увидим суммарно все ПВО-системы, системы обороны, которые позволяют перебивать российские логистические цепочки поставки оружия, в том числе Керченским мостом. Вот все, если в последующие 2 месяца накопится, это трудная задача логистическая, но все-таки, если это будет вопрос не одного миллиарда, а 10 миллиардов, то есть суммарно, тогда о чем-то можно будет говорить. Поэтому очень важно сейчас, как имплементируются эти решения", - отметил дипломат.

Чалый отметил, что видит окно возможностей для Украины в этой войне до конца этого года – в начале следующего.

Дальше Россия может наладить другой тип экономики. Полицейская страна авторитарная может перевести экономику на рельсы войны полностью. Да, это может возмущать там общество, но полицейская страна может контролировать силовым способом ситуацию. Поэтому я считаю, что растягивать эту историю нельзя – что есть, нужно воспользоваться этим в ближайшие месяцы", – подчеркнул Валерий Чалый.

Как сообщал OBOZ.UA, в Пентагоне заявили, что "как можно скорее" доставят в Украину необходимое вооружение из пакета помощи, согласованного президентом США Джо Байденом. Зная, что США приближаются к принятию этого решения, в Минобороны подготовились к этому процессу.

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