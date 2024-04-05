'Оленовка, один в один': омбудсман заявил, что РФ игнорирует переговоры о 'погибших в Ил-76'

Москва до сих пор не передала тела украинских военнопленных, якобы находившихся в Ил-76, потерпевшем крушение в Белгородской области РФ, не пустила на место инцидента международных наблюдателей и игнорирует переговоры об украинцах, которых называет погибшими. В общем, ситуация напоминает убийство украинских пленных в Оленовке.

Об этом заявил уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в интервью Общественному. Он отметил, единственное, что Россия делает – это проводит информационную кампанию по обвинению Украины.

"Когда это произошло, у меня было дежавю. Оленевка один в один. Российской Федерацией используется фактор украинских военнопленных. Их якобы убивают ВСУ военным оборудованием, которое передали международные партнеры. После этого к месту не допускаются представители международных организаций. Но идет информационная кампания, обвинение Украины и попытка остановить военную помощь", – сказал омбудсмен.

Пока не известно, что на самом деле произошло с самолетом и действительно ли были на его борту украинские военнопленные. Россия не дает никаких доказательств их гибели, но обвиняет Украину и призывает прекратить оказывать Киеву военную помощь

"К месту падения должны были допустить международных представителей, чтобы взять материалы на экспертизу, и потом сказать, что на самом деле произошло с самолетом и были ли там украинские военнопленные. В то же время РФ обвинила нас, что это мы сбили самолет, и не предоставила международным организациям доступа. Начались обвинения, что нужно перестать Украине оказывать военную помощь. Они с этим обратились в США и Германию. После этого вышло заявление Москальковой, что они готовы передать тела", – рассказал Дмитрий Лубинец.

Он подчеркнул, что Украина никогда не создавала препятствий для получения тел погибших украинских героев, а также никогда не создавала препятствий для передачи тел российским военнослужащим.

"Я ей сказал, что мы готовы в любое время, в любой день, в определенном месте принять тела. Мы предложили все варианты. Заявления, что якобы вот-вот будет передача тел – и снова мы их ждем", – сказал омбудсмен.

При этом он отметил, что родственники тех, чьи имена Москва дала как погибших в ИЛ-76, не верят в это, но их пугает неопределенность.

"Я общался с некоторыми родными. Их пугает неопределенность. Они не хотят верить, что, возможно, случилось что-то плохое. И мы понимаем почему. Юридически у нас нет доказательств, что на этом борту действительно были украинские военнопленные", – подчеркнул омбудсмен.

Напомним, российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января у села Яблоново в Белгородской области РФ. В минобороны страны-агрессора утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и три человека сопровождения, однако до сих пор не предоставили никаких доказательств.

Российский диктатор Владимир Путин обвинил в сбытии самолета Украину По его словам, это якобы было осуществлено ракетой ЗРК Patriot.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина продолжает собственное расследование обстоятельств падения самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого якобы находились украинские военнопленные. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов считает, что сначала нужно провести экспертизы и выяснить, действительно ли они были на борту, как утверждает Россия.

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