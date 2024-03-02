Сначала экспертиза, тогда выводы: в ГУР отреагировали на заявление Москальковой о передаче тел погибших из Ил-76

Украина продолжает расследование обстоятельств падения самолета Ил-76 в Белгородской области, на борту которого якобы были украинские военнопленные. Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов считает, что сначала нужно провести экспертизы и выяснить, действительно ли они были на борту, как утверждает Россия.

Таким образом, он прокомментировал заявление уполномоченной по правам человека РФ Татьяны Москальковой относительно якобы готовности Москвы к передаче тел погибших из Ил-76. Об этом Юсов сказал в эфире всеукраинского телемарафона.

"Вчера заявление Москальковой возбудило информационную среду, понятно, что это чувствительная тема. Но ничего нового в этих словах не было, кроме формулировки, что Москва вроде бы к чему-то готова", – сказал Андрей Юсов.

Он отметил, что с момента падения самолета Украина проводит собственное расследование. Киев также говорит о том, что необходимо провести международное расследование, в котором отказывает Россия.

"Проверяются разные версии. Если люди погибли на борту, это были запросы на возвращение тел. Формулировка, что Москва готова передать тела, достаточно странна. Когда будет передача, проведена необходимая экспертиза, изучение количества, обстоятельств, а не заявления о готовности, тогда можно будет что-либо комментировать", – пояснил Андрей Юсов.

Он также добавил, что представленный Россией список из 65 человек, якобы находившихся на борту, это действительно перечень украинских военнопленных.

"А вот судьба этих людей это вопрос собственное расследование, которое сейчас продолжается", – добавил представитель ГУР.

Из-за того, что россияне долго не показывали ни остатки самолета, ни полной картины, в том числе с телами, Юсов убежден, что на борту могло быть оружие, но вместе с оружием ли были люди – нужно выяснять.

"То, что Россия не предупреждала о намерениях перевозить украинских военнопленных, это факт, обнародованный публично и доказанный. Если выяснится, что люди были на борту, то это очередное преступление государства-агрессора ", – резюмировал он.

Напомним, накануне российская омбудсман Татьяна Москалькова заявила, что Россия якобы готова передать Украине тела военнопленных, якобы погибших на борту упавшего в Белгородской области Ил-76 24 января. Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что Россия спекулирует на этой теме и по его требованию до сих пор не предоставила официальные списки и не подтвердила факт гибели военнопленных.

Российский военно-транспортный самолет Ил-76 разбился 24 января у села Яблоново в Белгородской области РФ. В минобороны страны-агрессора утверждают, что на борту самолета якобы находились 65 пленных украинских военных, которых везли на обмен, а также шесть членов экипажа и три человека сопровождения, однако до сих пор не предоставили никаких доказательств.

Как сообщал OBOZ.UA, российский диктатор Владимир Путин накануне обвинил в сбыте самолета Украину – по его словам, это якобы было осуществлено ракетой ЗРК Patriot.

Напомним, что ранее в ГУР подтвердили, что 65 защитников из списка, опубликованного российскими пропагандистами, действительно планировали вернуть в Украину в рамках обмена 24 января. Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что агрессор не проявляет готовности передать Украине тела и не дает фото тел.

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