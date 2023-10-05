Олещук показал, как силы ПВО отражали ночную атаку 'Шахедов': сбиты 24 из 29 дронов. Видео

Российские войска, массированно атаковавшие "шахедами" Украину в ночь на 5 октября, в очередной раз столкнулись с главным препятствием своей жизни – Силами противовоздушной обороны ВСУ. Наши войска сбили 24 вражеских беспилотника из 29, которые были запущены против наших территорий.

Кадры блестящей работы на протяжении всей ночи опубликовал командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук на своем Telegram-канале. Он поблагодарил своих бойцов за то, как умело они расправляются с боевыми БПЛА российских солдат (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Отметим, 5 октября украинские военные отбили массированную атаку России, которую та в очередной раз совершила с применением ударных БПЛА Shahed. В воздушном пространстве страны обезвредили 24 из 29 вражеских целей.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в ночь на 2 октября силы ПВО сбили четыре из семи "Шахедов". Большинство дронов обезвредили на Днепропетровщине, в то же время были попадания, в частности по гражданской инфраструктуре в Херсонской области.

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