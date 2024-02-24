Олещук показал, как силы ПВО сбивали вражеские дроны в ночь на 24 февраля, и поблагодарил воинов. Видео

В ночь на 24 февраля Силы обороны сбили все 12 дронов-камикадзе, которые российские войска направили на Украину. Воины Воздушного командования "Юг" дали бой захватчикам в воздухе – и выиграли его.

Как защитники уничтожали вражеские "Шахеды", на видео показал командующий Воздушными силами Вооруженных сил Украины Николай Олещук. Он поблагодарил украинских воинов, которые этой ночью спасли жизнь не одному украинцу.

"Благодарю защитников неба воздушного командования "Юг" за отличную боевую работу в ночь на 24 февраля 2024 года. Вместе к победе!" – написал Олещук.

На зрелищных кадрах, обнародованных командующим Воздушными силами, зафиксирована напряженная работа украинских воинов, закрывавших небо над Украиной и отразивших атаку российских дронов-камикадзе типа "Шахед".

Напомним, утром 24 февраля в Воздушных силах отчитались о сбитии всех 12 запущенных оккупантами "Шахедов". Кроме того, захватчики направили на южные регионы Украины две баллистические ракеты "Искандер-М" и три управляемые авиационные ракеты Х-59, две из которых были уничтожены.

Сбивали запущенные врагом средства поражения в пределах Кировоградской, Одесской и Николаевской областей. К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы и средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.