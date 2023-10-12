Олещук показал, как силы ПВО сбивали вражеские 'Шахеды' на юге в ночь на 12 октября. Видео

Страна-агрессор Россия в ночь на 12 октября нанесла удары по Одесской области. Российские оккупанты в очередной раз атаковали регион дронами-камикадзе типа Shahed.

Защитники сбили в небе десяток целей. А командующий ПС ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук показал, как силы ПВО сбивали вражеские "Шахеды".

"Боевая работа противовоздушной обороны на юге Украины ночью 12 октября 2023-го. Спасибо всем, кто обеспечил результат! Итого - к победе!" – отметил он.

На опубликованном видео зафиксированы пуски ракет украинского ПВО и последние секунды существования вражеских дронов-камикадзе перед их уничтожением. Каждое попадание во вражеские цели визуально напоминало вспышку.

Видео дня

Добавим, что эта атака на юге в очередной раз была направлена на припортовую инфраструктуру Подунавья. "Шахеды" летели по разным направлениям, пытались обойти системы ПВО, поэтому маневрировали сложными траекториями, пользуясь особенностями ландшафта. Защитники неба сбили над Одесской областью 10 "Шахедов", в то же время были прилеты.

В результате атаки врага повреждены частные домовладения. Получила ранение 88-летняя женщина, она госпитализирована в больницу. Разрушения также подверглись производственным и складским помещениям.

Как сообщал OBOZ.UA, ночью 10 октября ударными БПЛА врага была повреждена логистическая инфраструктура в Одесской области. Вместе с тем защитники неба тогда сбили над регионом 23 дрона-камикадзе.

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