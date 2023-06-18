'Он где-то за границей!' Путин отметился новой фантазией о Залужном. Видео

Глава РФ Владимир Путин так переживает из-за главнокомандующего армией Украины, которая уничтожает его войска на фронте, что каждый раз придумывает новые версии о его местонахождении. По мнению российского диктатора, сейчас украинский "железный" генерал "где-то за границей".

Видео дня

Такой фантазией он отметился на закрытой части встречи с военкорами-пропагандистами в Москве, транслировавшейся на росТВ. Видео опубликовали несколько украинских Telegram-каналов (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Один из провоенных российских журналистов, которого не видно в кадре, поинтересовался у главы Кремля, де "Залужный?". Он признался, что в РФ существует даже отдельный канал в Telegram, посвященный "поискам" главнокомандующего ВСУ.

"А где он, Залужный… Я знаю. Мне кажется, я знаю. Это вы у него спросите. Но для этого нужно перейти на иностранную сову. Мне кажется, что он за границей. Но я моду ошибаться", – высказался Путин.

Его мимика так и демонстрировала язвительность. Вместе с тем примечательно, что во время разговора об украинском "железном" генерале российский диктатор стал заикаться. На это обратил внимание и офицер ВСУ Анатолий "Штирлиц" Штефан, опубликовавший видео.

"Что-то Путин во время упоминания фамилии Залужный начал заикаться. Новая версия – за границей. Подожду еще. Все идет по плану", – прокомментировал он.

Также подчеркнул, что тем временем в РФ с информационного поля исчез министр обороны Сергей Шойгу.

"Пока все ищут, а я знаю. Хотя нет, пошел тоже поищу", – в шутку указал Штефан относительно Залужного, добавив: "Кстати, Шойгу так до сих пор и нет, скрылся от "Вагнера". Слава Украине и ее воинам. Смерть врагам".

Добавим, что 14 июня российский пропагандист Александр Сладков со ссылкой на ту же встречу с Путиным цинично заявлял якобы о "смерти" Залужного.

"О "точности" информации, которую получает Путин. Ему доложили, что главком ВСУ Валерий Залужный погиб. Но это не точно. Надо проверять", – высказался путинский приспешник.

Как сообщал OBOZREVATEL, в мае в России распространили фейк о "тяжелом ранении" Валерия Залужного. В воображении пропагандистов это произошло в начале месяца возле Херсона и украинскому генералу даже "делали трепанацию черепа" после "ракетного удара по командному пункту" Сил обороны.

Тогда в Украине потроллили фейки россиян о "критическом состоянии" Залужного. А его побратим рассказал, как главнокомандующий ВСУ реагирует на маразм такой путинской пропаганды.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и Viber. Не ведитесь на фейки!