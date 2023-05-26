'Вместе победим!' У Залужного потролили фейки россиян о его 'критическом состоянии'. Видео

После того как главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный появился на видео и лично поблагодарил всех украинцев за поддержку, российских пропагандистов, распространявших фейки о ранениях, трепанации черепа и даже гибели украинского генерала, зацепило. Но пока они размышляли над следующими шагами в ситуации с "воскресшим" Залужным, в ВСУ сыграли на опережение и потроллили "рупоров Кремля".

Видео дня

Украинский военнослужащий, блоггер, журналист, полковник ВСУ Анатолий Штефан, известный под позывным "Штирлиц" опубликовал следующее видео с Валерием Залужным.

Предвидя "критику" со стороны росСМИ относительно состояния главнокомандующего на обнародованных накануне кадрах, которые обязательно начали бы скулить, что видео смонтировано, а состояние Залужного очень плохое, поскольку он сидит и т.д., в ВСУ ответили свежим роликом.

На этих кадрах Валерий Залужный стоит рядом со Штефаном, держа в руке мобильный, на который снимает видео.

"Вместе победим!" – говорит главнокомандующий.

"Все ваши ходы, мы еще вчера легко просчитать вперед, а дальше просто играем в одни ворота, информационными снарядами, в ворота врага. Рашнпропаганден – 2:0 в нашу пользу", – прокомментировал видео Анатолий Штефан.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Российские пропагандисты выдали фейк о ранении Залужного и трепанации черепа. В их мечтах Залужный вроде бы больше не может исполнять свои обязанности.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный разбил мечты российских пропагандистов и появился на видео и поблагодарил украинцев за поддержку.

В пятницу, 26 мая, Военно-морские силы ВС Украины получили еще один малый бронированный артиллерийский катер, которому присвоено название "Буча". Судно военным передал лично главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный.

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