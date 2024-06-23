Он никого не оставлял в беде: в 'Укрэнерго' рассказали о погибшем после удара РФ энергетике Денисе Новикове

В больнице скончался энергетик, раненный в результате ракетного удара войск РФ по энергетическому объекту на Запорожье. Медики оценивали состояние пострадавшего как тяжелое, все усилия по его спасению оказались тщетными.

Видео дня

О смерти мужчины сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров. В "Укрэнерго" назвали имя погибшего, им оказался Денис Новиков, работавший в энергетической сфере с 18 лет.

"В больнице скончался энергетик, раненный накануне в результате ракетного удара россиян по энергетическому объекту в Запорожском районе", – написал Федоров.

Сайт города Запорожья 061 уточнил, что в результате российского ракетного удара утром 22 июня по энергетической структуре региона ранения получили двое мужчин. Одному из них 38 лет, другому – 52.

Состояние младшего из двух пострадавших медики оценивали как тяжелое: у него были множественные осколочные ранения всего тела.

Старший пострадавший находился в состоянии средней тяжести с осколочными ранениями конечностей.

Тем временем в "Укрэнерго" назвали имя погибшего энергетика. В результате полученных во время атаки тяжелых ранений скончался 38-летний Денис Новиков.

"У нас, в "Укрэнерго", – большое горе. Вчера, 22 июня, российская ракета убила диспетчера нашей подстанции в южном регионе. Еще один наш коллега получил ранения. В энергетику Денис Новиков пришел в 18 лет. Следующие 20 лет работал на нашей подстанции. "Пройдя путь от слесаря до диспетчера, Денис был профессиональным энергетиком. Умел и гайки крутить, и работой подстанции руководить", – рассказывают его коллеги. Они вспоминают Дениса как спокойного, отзывчивого, доброго человека, который никого не оставлял в беде", – говорится в сообщении компании.

В "Укрэнерго" добавили, что российская ракета осиротила 9-летнего сына Дениса и превратила во вдову его любимую жену.

"Компания предоставит всю необходимую поддержку и помощь. Искренние соболезнования родным, близким, коллегам – всем, кто знал и любил Дениса", – заверили в "Укрэнерго".

В целом, по данным Запорожской ОВА, за сутки захватчики 522 раза атаковали регион. Под ударами неприятеля находились девять населенных пунктов области.

Так, захватчики нанесли шесть авиационных ударов по Новониколаевке, Новоивановке и Каменскому, запустили 185 дронов различных модификаций по Гуляйполю, Левадному, Работино, Малой Токмачке, Малиновке и Новоандреевке.

Кроме того, оккупанты совершили 28 обстрелов из РСЗО по Малой Токмачке, Новоандреевке и Работино и 303 обстрела из артиллерии по Гуляйполю, Малой Токмачке, Новоандреевке, Работино, Левадному и Малиновке.

"Поступило 5 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры", – добавил Федоров.

Напомним, 21 июня стало известно, что из-за российских обстрелов ТЭС в Донецкой области также погиб энергетик. 36-летний машинист Константин Гусак был госпитализирован сразу после атаки 20 июня с тяжелыми ранениями.

Спасти молодого энергетика медикам не удалось.

У погибшего остались родители и старший брат.