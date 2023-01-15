''Он сохранил'': девушка, спасшая из завалов дома в Днепре, потеряла любимого на фронте

Девушка, сфотографированная 14 января 2023 года на руинах дома в Днепре, незадолго до удара потеряла на войне любимого. Во время ракетной атаки оккупантов Анастасия Швец чудом выжила.

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Об этом девушка сообщила на своей Instagram-странице. Потерпевшая также добавила, что в доме также были ее родители – их судьба пока неизвестна (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"У меня нет слов, у меня нет эмоций, я ничего не чувствую, кроме большой пустоты внутри. Я не жила, а существовала все время, пыталась смириться, что моего храброго Власть, Фотика для собратьев и Котика для меня, больше нет...я чувствовала, что он будет меня оберегать", – написала девушка в своих социальных сетях.

Как сообщила Анастасия Швец, в момент прилета ее накрыло дверью в постели. Квартира повреждена – части комнаты, ванной, кухне, коридора и кладовки нет.

"Там бездна, и я вижу другие часть подъезда, чужого подъезда. Он сохранил, я почти целая, несмотря на рану на голове и голые ободранные ноги", – добавила пострадала.

Девушка также поделилась эмоциями и в Instagram-stories.

"Он был смелым воином здесь, а теперь он воюет на стороне ангелов телохранителей", – написала она о своем любимом.

Анастасия Швец отметила, что судьба ее родителей до сих пор неизвестна.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 14 января Россия провела очередную массированную атаку с воздуха по Украине. Одна вражеская ракета ударила по жилой девятиэтажке в Днепре. Один из подъездов был полностью разрушен, от него остались только тонны завалов, лежащих на земле. По состоянию на 17:30 воскресенья, 15 января, найдены тела 29 человек (из них 1 ребенок), ранения получили 73 (из них 13 детей). Спасены 39 жителей дома на жилмассиве Победа (в том числе шесть несовершеннолетних).

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