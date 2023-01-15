В Грузии выдали, что не отдадут Украине комплексы 'Бук', чтобы не быть втянутыми в войну

Грузия не будет оказывать помощь военного типа Украине, поскольку не хочет быть вовлечена в конфликт. Тея Цулукиани заявила, что не может допустить того, чтобы Грузию, ее народ и государство снова "втянули" в войну.

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Об этом сообщило грузинское издание 1TV.ge. Также вице-премьерка Грузии выразила свою надежду на победу Украины.

"Попытки вовлечь Грузию, ее государство и народ в различные формы военного конфликта, похоже, продолжаются. И это вызывает сожаление", – сказала Цулукиани.

По его словам, правительство Грузии не допустит, чтобы государство Грузия было вовлечено в военный конфликт.

"Ответ единственный - конечно, помощи военного типа одной из сторон военного конфликта мы не найдем, тем более, что, насколько мне известно, речь идет о передаче такого оружия, которое мы приобрели, но это лишь деталь. Пожалуй, главное - это то, что мы не хотим быть в войне", – добавила вице-премьерка.

В то же время Цулукиани выразила надежду, что "война в Украине скоро закончится и закончится победой Украинского государства и народа".

Советник администрации президента Украины Михаил Подоляк отреагировал на отказ Грузии передать Киеву зенитно-ракетный комплекс "Буки".

В интервью Голованову Подоляк сказал: "Даже после десяти с половиной месяцев войны грузинское правительство не понимает, на чьей стороне оно должно быть".

Как сообщал OBOZREVATEL, "Грузинский легион", воюющий с Россией на стороне Украины, насчитывает около 1000 бойцов, набранных из Грузии и других стран (среди которых 50 британцев). Воины этого подразделения рассказали, что считают борьбу Украины своей и имеют общую цель.

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