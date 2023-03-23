"Они думали нас запугать, но теперь взлетают на воздух": как Мелитополь стал "столицей диверсантов"

Оккупированная часть Запорожской области сегодня – один из самых опасных регионов для предателей Украины и отправленных сюда "служить" россиян. Самым настоящим центром сопротивления стал город Мелитополь, где подрывы автомобилей происходят с завидным постоянством. Оккупационной власти удержать ситуацию под контролем труднее с каждым днем – не помогла и очередная ротация сотрудников ФСБ.

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Утренний "сюрприз"

Ранним утром 23 марта в оккупированном городе произошло новое "ЧП" – взлетел на воздух автомобиль оккупационной "полиции".

"После утреннего взрыва в пока еще оккупированном Мелитополе орки не на шутку засуетились. Согнали фейковую "полицию" и спасателей на улицу Ивана Алексеева – возле пожарной части якобы нашли самодельное взрывное устройство. Сообщили о пострадавшем "полицейском", – рассказал законный городской голова Мелитополя Иван Федоров. – Наверное, дальше в лучших рашистских традициях перекроют улицу и будут искать диверсантов".

По предварительной информации, внутри автомобиля находился Сергей Сковырко. "РИА Мелитополь" пишет, что после оккупации города предатель стал начальником участковых в "полиции". Он всегда парковал свой автомобиль у пожарной части – боялся, что его заминируют, но, как видим, это не помогло.

Взрыв произошел в центре города на улице Крупской – автомобиль сгорел дотла. По данным источников, предателя в тяжелом состоянии отвезли в больницу – и вряд ли он выживет.

"Оккупационная полиция, как бы ни пытались ее представить исключительно "органом борьбы с криминалом", на самом деле является важным звеном в цепочке террора населения. Сотрудники этой "структуры" – преимущественно местные, которые предали свою страну и теперь по полной отрабатывают все поставленные оккупантами задачи", – говорит собеседник OBOZREVATEL в разведке.

Провал ФСБ

Ситуация с подрывами автомобилей в Мелитополе (а они происходят постоянно) доводит до белого каления российских силовиков. Однако, несмотря на потуги ФСБ, которая чуть ли не ежедневно отчитывается о пойманных "диверсантах", сути это не изменило.

Интересно, что "провал работы" и "потерю контроля" признают сами россияне. На одном из крупных оккупационных Telegram-каналов гневно заявили, что "точечная работа по оперативной информации" – хе*ня на постном масле, очковтирательство и показуха с обнаружением "схронов".

Причем сами же оккупанты отметили: приехавшие из России ФСБшники больше заботятся о собственной безопасности: о том, как выжить на территории, где есть "спящие ячейки" и "антироссийски настроенные лица".

Ситуация в Запорожской области уже настолько негативная для оккупантов, что там предлагают провести военные операции с задействованием Росгвардии.

"В противном случае продолжится диверсионная активность противника на прежнем уровне", – считают оккупанты.

Террор по новой

Тем временем на оккупированной части Запорожской области продолжается российский террор. После ротации сотрудников ФСБ в захваченных населенных пунктах начались новые "зачистки".

"Они абсолютно неэффективны, но создают видимость бурной деятельности. Украинцев забирают прямо из дому, причем в нескольких случаях это были те, кто ранее уже провел некоторое время в заточении по подозрению в "работе на Украину". Эти люди – заложники ситуации, выехать им оккупанты не дают", – рассказали в разведке.

О том, что оккупанты проводят такие "превентивные мероприятия", рассказывают и местные жители. По их мнению, сегодня россияне больше всего боятся контрнаступления ВСУ, потому и демонстрируют такую "активность".

"Они очень боятся, что скоро произойдет освобождение Мелитополя. Они думали нас запугать, но теперь сами взлетают на воздух. Не так давно подорвали автомобиль с сотрудниками ФСБ – это был страшный скандал", – говорит житель оккупированного города. Он сейчас находится на подконтрольной Украине территории, однако в Мелитополе остаются близкие ему люди.

Реальных диверсантов поймать оккупанты не могут, а за решетку бросают ни в чем не повинных людей. То же самое, к сожалению, происходит и на временно оккупированных территориях в других регионах. Однако украинцы верят, что скоро ситуацию изменят ВСУ.