'Они не примирятся, что мы существуем': Черник дал прогноз, сможет ли Украина поставить точку в войне с Россией в следующем году

Военно-политическое руководство страны-агрессора России придерживается максималистских целей в войне против Украины и пытается всеми силами уничтожить наше государство. Поэтому говорить об окончании войны уже в 2024 году не имеет смысла.

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Россияне не примирятся с тем, что Украина существует, и будут пытаться продолжать военные действия. Об этом в эксклюзивном интервью OBOZ.UA рассказал военный эксперт, полковник запаса Петр Черник.

По его словам, точку в российско-украинской войне можно будет поставить только тогда, когда РФ распадется, у нее заберут все ядерное оружие и заберут даровые сибирские природные ресурсы. Также помочь закончить войну может вступление Украины в НАТО и санация РФ в течение трех поколений.

"Если ни один из этих факторов не складывается – а так выглядит, что не складывается, то если и будет пауза в войне, Путину очень хочется, чтобы выиграл Трамп, и он будет прилагать максимум усилий и приложит, чтобы конфликт был заморожен. Они пойдут на передышку, с них частично снимут санкции, и вопросы новой российско-украинской войны через год, два, пять, десять лет – это только вопрос времени", – сказал Черник.

Также он добавил, что страна-агрессор не сможет существовать без престижного наследия Древней Руси. Поэтому враг будет пытаться и дальше всеми силами уничтожить Украину.

"Идентичность – это наиболее определяющее качество homo sapiens любого сообщества. Их идентичность произошла от нас. Они не примирятся, что мы существуем. Мы либо будем с ними, либо будем уничтожены, либо они будут уничтожены. Точка", – заявил Черник.

Напомним, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прокомментировал информацию о якобы планах РФ воевать в Украине еще пять лет. По мнению военного, армия страны-агрессора не сможет долго вести боевые действия такой интенсивности, как в течение 2023 года.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее японская газета Nikkei Asia написала со ссылкой на источники, что Путин во время встречи с главой Китая Си Цзиньпином якобы сказал ему, что РФ готова воевать с Украиной еще пять лет, и пытался убедить в том, что в итоге сможет победить.

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