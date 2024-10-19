Вместе были на "Азовстали": из плена вернулся любимый полицейской Чечелюк, переживший теракт в Еленовке
Защитник Мариуполя Владислав Андрианов вернулся домой из российского плена в рамках состоявшегося 18 октября обмена с РФ. Его любимая, 24-летняя следователь Национальной полиции Марьяна Чечелюк, с которой он был на "Азовстали" весной 2022 года, была освобождена из российской неволи в мае.
О возвращении военного Чечелюк рассказала в сториз на своей странице в Instagram. Она показала видео, на котором получает от курьера сине-желтый букет и письмо от любимого.
"Я очень благодарен тебе за то, что четыре года назад ты появилась в моей жизни. Зажгла огонь любви невероятной силы. Я очень тобой дорожу, ты вся мою жизнь. Ты самое ценное в моей жизни, я буду хранить тебя до конца своих дней. … Скоро я буду рядом и поэтому больше никогда не отпущу", – написал Марьяне любимый.
После этого девушка показала совместные фото с любимым.
Также она опубликовала снимок из бункера "Азовстали" в Мариуполе, где они вместе были весной 2022 года под мощными бомбардировками российскими самолетами.
В мае оба попали в плен. Владислава в РФ приговорили к 25 годам тюрьмы, Марьяна рассказывала, что он также пережил теракт в Еленовке.
Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2024 года Марьяна вернулась из российского плена. Она много писала о любимом в Instagram и все это время ждала его.
Рассказывая о пребывании в плену, Марьяна признавалась, что ее посещали мысли о самоубийстве, поскольку она пережила жестокое избиение в российской неволе. В честь возвращения домой девушка написала трогательное стихотворение, посвященное ее матери.
Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!