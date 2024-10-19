Вместе были на 'Азовстали': из плена вернулся любимый полицейской Чечелюк, переживший теракт в Еленовке

Защитник Мариуполя Владислав Андрианов вернулся домой из российского плена в рамках состоявшегося 18 октября обмена с РФ. Его любимая, 24-летняя следователь Национальной полиции Марьяна Чечелюк, с которой он был на "Азовстали" весной 2022 года, была освобождена из российской неволи в мае.

Видео дня

О возвращении военного Чечелюк рассказала в сториз на своей странице в Instagram. Она показала видео, на котором получает от курьера сине-желтый букет и письмо от любимого.

"Я очень благодарен тебе за то, что четыре года назад ты появилась в моей жизни. Зажгла огонь любви невероятной силы. Я очень тобой дорожу, ты вся мою жизнь. Ты самое ценное в моей жизни, я буду хранить тебя до конца своих дней. … Скоро я буду рядом и поэтому больше никогда не отпущу", – написал Марьяне любимый.

После этого девушка показала совместные фото с любимым.

Также она опубликовала снимок из бункера "Азовстали" в Мариуполе, где они вместе были весной 2022 года под мощными бомбардировками российскими самолетами.

В мае оба попали в плен. Владислава в РФ приговорили к 25 годам тюрьмы, Марьяна рассказывала, что он также пережил теракт в Еленовке.

Как сообщал OBOZ.UA, в мае 2024 года Марьяна вернулась из российского плена. Она много писала о любимом в Instagram и все это время ждала его.

Рассказывая о пребывании в плену, Марьяна признавалась, что ее посещали мысли о самоубийстве, поскольку она пережила жестокое избиение в российской неволе. В честь возвращения домой девушка написала трогательное стихотворение, посвященное ее матери.